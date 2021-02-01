Общество

Начальник псковской Росгвардии и глава Великих Лук обсудили вопросы взаимодействия

В Великих Луках прошла рабочая встреча начальника управления Росгвардии по Псковской области полковника полиции Игоря Иванова с главой города Николаем Козловским.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия правоохранительных структур и органов местного самоуправления в сфере обеспечения правопорядка и общественной безопасности.

Глава города отметил необходимость продолжения тесного сотрудничества муниципалитета с великолукскими подразделениями Росгвардии и подчеркнул, что в выполнении своих задач они всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны местной власти.

Полковник полиции Игорь Иванов поблагодарил Николая Козловского за содействие и отметил, что в Великих Луках созданы все условия для развития служебной инфраструктуры Росгвардии.