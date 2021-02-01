Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Объединение на пользу граждан
Знак качества фабрики обуви Nordman
счет за воду - оплати задолженность без пени
История развития, качества и новых технологий
безопасность - дело каждого
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 01.02.2021 00:390 Псковский губернатор объявил о возвращении части медучреждений к плановому режиму работы 01.02.2021 21:110 Почти 115 тысяч обращений поступило в Кадастровую палату по Псковской области в 2020 году 01.02.2021 20:390 Математику Виноградову посвятят цикл мероприятий в Великих Луках 01.02.2021 20:242 Скончался директор псковской школы №47 01.02.2021 19:470 Великолучанка поделилась воспоминаниями о бомбежке города в 1943-м 01.02.2021 19:252 В Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 15,3%
 
 
 
Самое популярное 31.01.2021 12:5140 В Пскове проходит очередная несанкционированная акция оппозиции. ФОТО 01.02.2021 10:333 Аномальный холод ожидается в Псковской области в конце недели 29.01.2021 15:100 Температура ниже нормы ожидается в Псковской области в феврале 29.01.2021 22:305 Парня и девушку сбили на перекрестке Юбилейной и Коммунальной в Пскове 30.01.2021 10:213 Сын арт-блогера погиб из-за упавшего в ванну смартфона
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Почти 115 тысяч обращений поступило в Кадастровую палату по Псковской области в 2020 году

01.02.2021 21:11|ПсковКомментариев: 0

114 450 заявлений поступило в Кадастровую палату по Псковской области в 2020 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, из них 48 370 предоставили в электронном виде. Около 350 тысяч запросов касались предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Специалисты предоставили более 345 тысяч сведений из ЕГРН в виде электронного документа, что по количеству значительно превосходит бумажный документооборот. «Таких результатов удалось достичь благодаря колоссальной разъяснительной работе, проделанной специалистами Кадастровой палаты по Псковской области со всеми категориями заявителей», - рассказали в пресс-службе.

В рамках полномочий Кадастровой палаты в ЕРГН внесли 179 границ населенных пунктов, 55 территориальных зон, 272 территории объектов культурного наследия. В течение 2020 года представители Кадастровой палаты принимали участие в заседаниях рабочих групп по вопросу уточнения границ между субъектами России – Псковской, Ленинградской и Новгородской областями. По вопросу утверждения границы со Смоленской областью согласован проект протокола заочного заседания рабочей группы.

В апреле 2020 года установили государственную границу Российской Федерации с сопредельным иностранным государством - Латвийской Республикой.

В связи с эпидемиологической обстановкой и действующих на территории региона ограничительных мер, за 2020 год провели только 2 очные встречи. «Но, несмотря на это, по телефону консультации осуществляются на постоянной основе. Специалисты Кадастровой палаты по Псковской области в формате лекций, вебинаров ведут работу и с представителями профессионального сообщества – кадастровыми инженерами», - сообщили в пресс-службе.

Теги: #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С 1 февраля вступили в силу новые ограничения в соцсетях. Поддерживаете ли вы запрет мата и противоправного контента?
В опросе приняло участие 65 человек
01.02.2021, 21:190 Две автомашины столкнулись на развязке улиц Труда и Поземского 01.02.2021, 21:110 Почти 115 тысяч обращений поступило в Кадастровую палату по Псковской области в 2020 году 01.02.2021, 20:480 Реплика Константина Калиниченко: Чемодан без ручки? 01.02.2021, 20:390 Математику Виноградову посвятят цикл мероприятий в Великих Луках
01.02.2021, 20:242 Скончался директор псковской школы №47 01.02.2021, 20:110 Настоящих буйных мало 01.02.2021, 19:550 Изменилось расписание автобусов №54 через улицу Венскую в Псковском районе 01.02.2021, 19:470 Великолучанка поделилась воспоминаниями о бомбежке города в 1943-м
01.02.2021, 19:350 Псковичи примут участие в гала-концерте великолукского фестиваля эстрадного вокала 01.02.2021, 19:252 В Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 15,3% 01.02.2021, 19:140 Россия напомнила Белоруссии о неизбежности единой валюты 01.02.2021, 18:500 В Опочецком районе мужчина застрелил прилегшего на кровать гостя
01.02.2021, 18:390 Житель Пушкиногорского района снова сел пьяным за руль и получил срок 01.02.2021, 18:240 Псковский детский фонд поделился итогами проекта «Рождественский ангел» 01.02.2021, 18:120 В Псковском драмтеатре стартовала неделя скидок для студентов 01.02.2021, 18:080 В Каверинке пройдет Всемирная ночь Гарри Поттера
01.02.2021, 18:030 Первый пользователь молодежной интернет-приемной получил консультацию специалистов 01.02.2021, 18:010 Кадастровая палата запустила новый сервис представления выписок ЕГРН 01.02.2021, 17:550 Илон Маск чипировал примата и научил его играть в видеоигру 01.02.2021, 17:480 «День стайера» прошел в Пскове
01.02.2021, 17:400 Новгородские специалисты проверят псковские семена на посевные качества 01.02.2021, 17:340 Опубликованы сведения о пригодных для жилищного строительства территориях Псковской области 01.02.2021, 17:220 Начальник псковской Росгвардии и глава Великих Лук обсудили вопросы взаимодействия 01.02.2021, 17:150 Акция «Дарите книги с любовью – 2021» пройдет в Пскове
01.02.2021, 17:100 До -10 похолодает в Псковской области 2 февраля 01.02.2021, 17:000 Псковские юристы расскажут, как не попасть в кредитную ловушку 01.02.2021, 16:550 Пенсионерка погибла при пожаре в Порховском районе 01.02.2021, 16:500 Псковичи предстанут перед судом за попытку крупного сбыта наркотиков
01.02.2021, 16:460 Псковский драмтеатр собирает воспоминания псковичей о Дне Победы 01.02.2021, 16:406 Володин не исключил уголовной ответственности за призывы к санкциям против россиян 01.02.2021, 16:241 Базе отдыха в Гдовском районе придется снести самовольно возведенный пирс 01.02.2021, 16:110 Три гранаты нашли в центре Великих Лук
01.02.2021, 15:573 Узкие тротуары в Пскове будут убирать при помощи спецтехники 01.02.2021, 15:520 В Псковской области мужчину через суд обязали пройти обследование на туберкулез 01.02.2021, 15:490 Власти выставили штрафные санкции «Псковавтодору» 01.02.2021, 15:440 «Ростелеком» организовал гостевой Wi-Fi для автозаправочной сети
01.02.2021, 15:390 Большинство участников опроса ПЛН ожидают роста протестных настроений в 2021 году 01.02.2021, 15:360 Сердце наизнанку 01.02.2021, 15:270 Пскович угнал автомобиль соседа и угодил в кювет 01.02.2021, 15:180 Семь многодетных семей получили медали «Родительская слава Псковской области»
01.02.2021, 15:150 Постановка «Восемь вопросов Пушкину» откроет зимний сезон в псковской филармонии 01.02.2021, 15:081 ЕГЭ-2021: можно не сдавать 01.02.2021, 15:050 Пожилым людям старше 70 лет разрешили прививаться вакциной «Спутник V» 01.02.2021, 15:022 Дом на Труда, 4 в Пскове выставляют на продажу в 14-й раз
01.02.2021, 14:501 В Псковской области из-за COVID-19 400 школьников переведены на дистанционное обучение 01.02.2021, 14:460 Почти 67 тысяч федеральных льготников в Псковской области получат повышенные выплаты 01.02.2021, 14:370 30 кошек и собак прошли в Псковской области ветконтроль перед отправкой в Европу 01.02.2021, 14:341 В России нужно жить долго
01.02.2021, 14:270 Пскович просит установить искусственные неровности в «Спортивном квартале» 01.02.2021, 14:170 Десантники попробовали пройти по минному полю в Пскове. ФОТО 01.02.2021, 13:510 В Печорском районе ждут нового федерального судью 01.02.2021, 13:421 50 человек представят Псковскую область на Чемпионате России по тхэквондо
01.02.2021, 13:360 Чистая прибыль банка «Открытие» за год выросла до 81,5 млрд рублей 01.02.2021, 13:261 Самолеты из Пскова в Москву начнут летать пять дней в неделю с 8 февраля. РАСПИСАНИЕ 01.02.2021, 13:240 Нетрезвого великолучанина на «шестерке» задержали росгвардейцы 01.02.2021, 13:190 Виталий Козырев о запретах и штрафах для владельцев недвижимости с 2021 года
01.02.2021, 13:045 У псковского Фонда капремонта сменится руководитель 01.02.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 01.02.2021, 13:020 Маленький ребенок пострадал в ДТП на дороге Петербург - Псков 01.02.2021, 12:571 Как псковичи получают влияние и деньги через Instagram
01.02.2021, 12:410 Три рыбака с ребенком заблудились на Чудском озере 01.02.2021, 12:290 «Постскриптум»: О воскресной акции оппозиции и объединении партий 01.02.2021, 12:260 Великолучанки одержали победу на чемпионате России по стрельбе из блочного лука 01.02.2021, 12:240 Псковские библиотеки присоединятся к Неделе безопасного Рунета
01.02.2021, 12:200 Путин поручил принять меры по обеспечению прав журналистов 01.02.2021, 12:160 Водитель «Дэу» сбил пешехода в Великих Луках 01.02.2021, 12:010 В Великих Луках продолжается реконструкция станции биохимической очистки воды 01.02.2021, 11:486 Резкое подорожание одежды и техники прогнозируют в России
01.02.2021, 11:420 Псковские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии сигарет 01.02.2021, 11:351 Псковский компьютерный клуб попался на нарушении указа губернатора 01.02.2021, 11:350 Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотеке 01.02.2021, 11:260 «Лежачих полицейских» установят в мае на улице Лесной в Пскове
01.02.2021, 11:160 Более 4,3 млн рублей получат псковские медики за выявленные онкозаболевания 01.02.2021, 11:093 Еще три человека скончались из-за коронавируса в Псковской области 01.02.2021, 11:060 Условный срок получил житель Бежаниц за хранение с 90-х самодельного пистолета 01.02.2021, 11:010 О длинных выходных 2021 года напомнили псковичам в инспекции труда
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.