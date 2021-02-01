Общество

Почти 115 тысяч обращений поступило в Кадастровую палату по Псковской области в 2020 году

114 450 заявлений поступило в Кадастровую палату по Псковской области в 2020 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, из них 48 370 предоставили в электронном виде. Около 350 тысяч запросов касались предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Специалисты предоставили более 345 тысяч сведений из ЕГРН в виде электронного документа, что по количеству значительно превосходит бумажный документооборот. «Таких результатов удалось достичь благодаря колоссальной разъяснительной работе, проделанной специалистами Кадастровой палаты по Псковской области со всеми категориями заявителей», - рассказали в пресс-службе.

В рамках полномочий Кадастровой палаты в ЕРГН внесли 179 границ населенных пунктов, 55 территориальных зон, 272 территории объектов культурного наследия. В течение 2020 года представители Кадастровой палаты принимали участие в заседаниях рабочих групп по вопросу уточнения границ между субъектами России – Псковской, Ленинградской и Новгородской областями. По вопросу утверждения границы со Смоленской областью согласован проект протокола заочного заседания рабочей группы.

В апреле 2020 года установили государственную границу Российской Федерации с сопредельным иностранным государством - Латвийской Республикой.

В связи с эпидемиологической обстановкой и действующих на территории региона ограничительных мер, за 2020 год провели только 2 очные встречи. «Но, несмотря на это, по телефону консультации осуществляются на постоянной основе. Специалисты Кадастровой палаты по Псковской области в формате лекций, вебинаров ведут работу и с представителями профессионального сообщества – кадастровыми инженерами», - сообщили в пресс-службе.