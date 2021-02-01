Общество

Первый пользователь молодежной интернет-приемной получил консультацию специалистов

Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов начал реализацию нового проекта – интернет-приемная для молодежи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, новый сервис заработал несколько дней назад на официальной странице Молодежного парламента в соцсетях. Первым посетителем приемной стал выпускник детского дома из Невельского района Данила Васильев, обратившийся с просьбой разъяснить его права на обеспечение жилым помещением.

По просьбе председателя Молодежного парламента Юлии Лысовой, с ребенком-сиротой встретилась председатель комитета по социальной защите населения Псковской области Ольга Евстигнеева.

Данила Василиев озвучил суть своего обращения: «Я знаю, что после окончания учебного заведения всем детям-сиротам должны выдаваться квартиры. Сейчас я учусь в псковском агротехническом колледже на спасателя, и после окончания учёбы останусь работать в Пскове, поэтому я хочу получить квартиру не в Невеле, где меня поставили на очередь, а в Пскове, где я буду жить и работать».

Руководитель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева подтвердила, что право выбора места предоставления жилого помещения у молодого человека есть, но возникнет оно только после окончания учебного заведения и получения диплома. Тогда же, по словам специалиста, можно будет обратиться за субсидией на оплату арендуемого жилого помещения: в Пскове размер компенсации составляет 6 тысяч рублей ежемесячно, в Псковском районе – 3 тысячи рублей.

«Денежные средства на приобретение квартир для детей-сирот ежегодно выделяются из федерального бюджета, но, к сожалению, не в том объеме, в котором нам хотелось бы, поэтому существуют временной разрыв между постановкой на учет и получением квартиры. На сегодняшний день очередь большая – 2103 человека, а детей-сирот, кому уже исполнилось 18 лет – более 1700 человек», - признала наличие проблемы председатель комитета по социальной защите.

Участвующий во встрече вице-спикер регионального парламента, куратор Молодежного парламента Виктор Остренко обратил внимание на необходимость дополнительного информирования детей-сирот о понятном для них алгоритме действий.

«Данила обратился в приемную Молодежного парламента, и мы пришли сюда, но возможно ли молодому человеку, обладающему правом на бесплатное жильё, самостоятельно удаленно через специальные сервисы написать заявление и подать весь пакет документов для того, чтобы получить государственную поддержку?» - задал вопрос депутат.

Специалисты комитета пояснили, что узнать о наличие права на обеспечение благоустроенным жилым помещением дети-сироты могут через специализированный электронный портал.

«Дополнительных электронных сервисов нет, но, учитывая сегодняшние реалии жизни, мы принимаем заявления по электронной почте, - отметила начальник отдела по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа Ирина Попова. - Кроме того, все специалисты комитета и территориальных отделов консультируют по телефону. Причем, мы сами обзваниваем детей, но они очень часто меняют номера телефонов, переезжают и становятся недоступны. И это большая проблема, потому что очень важно не терять связь».

Данила Васильев поблагодарил за консультацию. По мнению председателя Молодежного парламента Юлии Лысовой, формат молодежной интернет-приёмной будет востребован.

«В органах государственной власти нет недостатка в интернет-приемных, но молодежи проще общаться в молодежной среде на привычных для них ресурсах, прежде всего, в социальных сетях. Человек, который решил обратиться в молодежную интернет-приемную должен зайти в нашу официальную группу "ВКонтакте", там создана "кнопка" для приема обращений, и заполнить максимально простую форму», - пояснила председатель Молодежного парламента.

Юлия Лысова подчеркнула, что тематика обращений может быть различной – не только просьба о помощи в решении проблемы, но и вопросы, предложения, идеи. Обратная связь будет осуществляться через модераторов. Председатель Молодежного парламента выразила надежду, что к работе интернет-приёмной подключатся молодежные совета, созданные в районах области.