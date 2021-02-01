Общество

В Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 15,3%

В Псковской области на 4-й неделе 2021 заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 15,3% и составила 61,31 на 10 тыс. населения, зарегистрировано 3839 случаев. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже порогового уровня по населению в целом на 16,2 %.

Превышен эпидпорог в возрастной группе:

-15 лет и старше - на 25,3%– 32,31 на 10 т.н., увеличение по сравнению с предыдущей неделей на 3%

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 5,6% и составила 88,24 на 10 тыс. населения, зарегистрировано 1856 случаев. Заболеваемость ОРВИ в Пскове ниже порогового уровня по населению в целом на 12,4 %.

По Пскову ни в одной из возрастных групп превышение эпидпорога не было зарегистрировано.

По состоянию на 29.01.2021 в связи с заболеваемостью ОРВИ закрыто:

-12 классов в 4 школах (МБОУ СОШ №1 в г. Великие Луки, филиал МБОУ «Башовская СОШ в Локнянский р-не, правовой лицей №8 и лицей №4 в г. Пскове);

-8 групп в 4 детских садах (детский сад № 1 в г. Пыталово, детский сад "Теремок" в Порховский р-не, детский сад №45 «Родничок в г. Пскове);

- 1 группа в профессиональной образовательной организации (Великолукский политехнический колледж)

За неделю число госпитализаций уменьшилось на 38,1 %, госпитализирован 13 человек (-8 чел.). Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 0,34 %.

За неделю с 25.01.21 по 31.01.21 лабораторно обследовано на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 31 человек, проведено 286 исследований. Из них у 1 обследуемого выявлен парагрипп (1,3), у 2 - риновирус, у 1 - коронавирус.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания).

При ухудшении самочувствия вызовите врача и оставайтесь дома. Строго следуйте рекомендациям врача.

По состоянию на 29.01.2021 от гриппа привито 326859 человек, в том числе 72800 детей и 235989 взрослых. За счет других источников привито 18070 человек.

Вакцина, полученная из Федерального бюджета, использована в полном объеме.

Охват населения области иммунизацией против гриппа составил 52,2%.

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.