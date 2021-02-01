Общество

Великолучанка поделилась воспоминаниями о бомбежке города в 1943-м

Встреча со свидетелем бомбежки Великих Лук в годы Великой отечественной войны Валентиной Белявской состоялась сегодня, 1 февраля, в городском краеведческом музее. Она поделилась воспоминаниями о тяготах первых лет становления СССР и тяжелом военном времени.

Валентина Белявская сама вышла на музейных работников с инициативой рассказать об истории своей семьи и родного города. По ее мнению, современное поколение должно узнавать историю своих дедов и прадедов из первых уст, пока еще есть такая возможность.

Одним из самых драматичных эпизодов в судьбе женщины стала бомбежка Великих Лук в 1943 году. По ее словам, деревянный дом, в котором жила ее семья был полуразрушен взрывами. В один миг вместо крыши – дыра и зияющее небо.

«Небо было жуткое, красное, как раскаленная сковорода. Было видно все. В доме скрывалось больше 15 человек. Прятались за русской печью, пока глава семейства не сказал: нас всех задавит. Отец прижал меня к себе, выполз из дома, а за ним и мама. Доползли все вместе до низины. Залегли где-то в грядках. И вот этот момент взвыла бомба. Взрыв и нас засыпало землей. Контузило отца, маму ранило. Я стала кричать, а мне в рот сыплется земля. Но выбрались. Дожили до утра», - рассказала Валентина Белявская.