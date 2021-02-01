Общество

Математику Виноградову посвятят цикл мероприятий в Великих Луках

В год науки и технологий в Великих Луках пройдет цикл мероприятий, посвященных 130-летию со дня рождения великого математика Ивана Матвеевича Виноградова. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем инстаграм-аккаунте.

Интерес к личности Ивана Виноградова не угасал в Великих Луках никогда. Он обладал талантом и незаурядным мышлением с самого детства, которое прошло под Великими Луками в селе Милолюб. Родился Иван Матвеевич 14 сентября 1891 года.

Работы И.М. Виноградова преимущественно посвящены аналитической теории чисел. Его главным достижением стала разработка метода математического анализа.

В 1937 году Иван Матвеевич решил проблему Гольдбаха, недоступную математическим умам всего мира на протяжении двухсот лет. Самые именитые математики бились над решением сложнейшего вопроса, но оказалось это по силам только Виноградову.

Методы, созданные Виноградовым для решения проблем теории чисел, находят важные применения в различных разделах математики.

За свои достижения ученый был дважды удостоен звания «Герой Социалистического Труда», Сталинской премии первой степени, которую перечислил в фонд укрепления Красной Армии и многими другими наградами. Обороне страны Иван Виноградов посвятил 23 научные работы в период Великой Отечественной войны, а после Победы почти полвека возглавлял математический институт имени Стеклова в Москве.

Гений Иван Виноградов признан во всем мире. Он являлся почетным членом более двадцати мировых академий и научных обществ. Его авторству принадлежит более ста сорока научных работ.

Плоды трудов Виноградова будут востребованы еще многие десятки, даже сотни лет. Его открытия применяются не только в математике, но и в других науках – во многих областях информатики, механики и теоретической физики, широко используются в практических разработках.

Иван Матвеевич умер 20 марта 1983-го, ему было почти 92 года. В этом году исполняется 35 лет со дня его смерти.

«В Великих Луках расположен единственный в мире дом-музей, открытый в память советского математика. Наш город гордится талантливым ученым, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы памятные мероприятия в его честь прошли на самом высоком уровне, достойном имени и славы Ивана Матвеевича Виноградова, вне зависимости от внешних условий», - написал Николай Козловский.