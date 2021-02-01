Общество

В Псковской области продлена на 2021 год акция «Подарок новорожденному»

В Псковской области продлены сроки акции «Подарок новорожденному». Соответствующие изменения внесены в постановление администрации Псковской области «О проведении на территории Псковской области в 2019 и 2020 годах акции "Подарок новорожденному"». Изменения опубликованы 1 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, срок проведения акции продлен на 2021 год. Поправками уточняется, что новорожденному выдается медаль «Рожденному на земле псковской». Постановление имеет обратную силу и действует с 1 января.

В рамках акции «Подарок новорожденному» выдается сертификат «Подарок новорожденному» на получение детских товаров и принадлежностей и поздравительная открытка по форме, утвержденной комитетом по здравоохранению.