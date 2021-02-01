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Глава Пскова: Смерть Андрея Мануйлова – невосполнимая потеря для города

«Не стало Андрея Евгеньевича Мануйлова, педагога, воспитателя, директора Псковской школы №47. Очень горько и скорбно, когда уходят знакомые люди, вдвойне тяжело, когда уходят друзья и единомышленники. Его смерть – невосполнимая потеря для Пскова», - сообщила 1 февраля в своем инстаграм-аккаунте глава Пскова Елена Полонская.

«Он был ответственным руководителем, человеком с активной жизненной позицией, оптимистом по характеру, примером трудолюбия и жизнелюбия. Светлая память талантливому педагогу, организатору, отдавшего сердце детям», - написала глава города.

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Елена Полонская выразила искренние соболезнования родным и близким Андрея Евгеньевича.