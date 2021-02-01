Общество

Очаг COVID-19 выявили в Новосокольниках

Очаг распространения коронавирусной инфекции выявили в детском саду в Новосокольниках. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Зафиксирован очаг в Новосокольническом детском саду на улице Матросова», - отметил глава региона.

Коронавирус выявили у 10 работников и 2 воспитанников детского сада, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

В дошкольном учреждении закрыто 4 группы, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, выявляется круг контактных лиц.

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По состоянию на 1 февраля за все время пандемии в Псковской области коронавирус выявили у 29 650 человек, выздоровели – 17 710 пациентов, скончались – 135.