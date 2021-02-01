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Общество

Ученые прогнозируют серьезную вспышку гриппозной инфекции будущей зимой

02.02.2021 07:24|ПсковКомментариев: 0

Вирусологи опасаются, что в связи с ограничительными мерами по сдерживанию COVID-19 пострадал коллективный иммунитет к другим респираторным заболеваниям, в частности к гриппу. Это может привести к серьезной вспышке гриппозной инфекции будущей зимой.

На распространение гриппа, как и любого другого респираторного заболевания, влияют меры, широко принимаемые против COVID-19: ношение масок, самоизоляция, социальное дистанцирование и прочее, пишет газета «Известия». В результате в этом году наблюдается значительное снижение заболеваемости гриппом, сообщил доцент кафедры биофизики МФТИ, доцент кафедры физики живых систем МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.

«Но как только меры по предотвращению новой коронавирусной инфекции будут ослаблены, естественным образом начнут быстрее распространяться и другие респираторные вирусы, включая вирус гриппа. В результате можно будет ожидать роста заболеваемости по сравнению с 2020 годом», - отметил специалист.

Теги: #грипп
Источник: Псковская Лента Новостей
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