Общество

Иммунолог назвал вероятные сроки отмены масочного режима

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов высказал мнение, что уже сейчас можно снять маски на улице.

«Уже можно снять маски на улице однозначно, где-то на прогулках, на природе мала вероятность заражения, - сообщил он в интервью радио Sputnik. - Совсем снять маски можно будет, когда у нас будет иммунная прослойка приближаться к 60% в конкретном регионе, начиная с Москвы, потому что она, я думаю, ближе всех к этой цифре. Когда это произойдет, можно вычислить: взять, например, сколько сейчас есть уже людей с антителами, сколько болеет каждый день, добавить количество вакцинируемых и можно с точностью до недели сосчитать. Я думаю, 60–70% населения вакцинированных и естественным путем познакомившихся с вирусом мы достигнем где-то к концу весны».

Врач-иммунолог добавил, что ослабление ограничений зависит от конкретного региона и от количества людей, которые еще не столкнулись с вирусом. «Если мы быстро начнем вакцинировать, то 60% иммунной прослойки достигнем быстрее», - заключил он.