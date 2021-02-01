Следователь требуется в великолукскую полицию

В следственном отделе ОМВД России по городу Великие Луки открыта вакансия следователя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Требования к кандидатам: гражданство РФ, возраст - от 18 до 35 лет, высшее юридическое образование (для мужчин служба в Вооруженных силах России), желание служить в органах внутренних дел, стремление к повышению профессионального уровня и карьерному росту, желание иметь стабильную заработную плату, уверенное пользование ПК.
Условия:
- стабильная заработная плата (плюс премии по результатам служебной деятельности);
- полный социальный пакет;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 до 60 суток (без учёта времени следования к месту отдыха и обратно) ;
- возможность карьерного роста;
- юридический стаж;
- компенсация за найм жилого помещения;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- перспектива карьерного роста;
- при наличии стажа службы не менее 10 лет, право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения;
- возможность получения служебного жилого помещения;
- льготное право на получение мест для детей сотрудников в образовательных и дошкольных учреждениях;
- право на получение пенсии после 20 лет выслуги;
- санаторно-курортное лечение в ведомственных домах отдыха сотрудникам и членам их семьей;
- дружный, сплоченный коллектив
По вопросам приема на службу в органы внутренних дел обращаться по телефону 89990938124.