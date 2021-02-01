Общество

Следователь требуется в великолукскую полицию

В следственном отделе ОМВД России по городу Великие Луки открыта вакансия следователя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Требования к кандидатам: гражданство РФ, возраст - от 18 до 35 лет, высшее юридическое образование (для мужчин служба в Вооруженных силах России), желание служить в органах внутренних дел, стремление к повышению профессионального уровня и карьерному росту, желание иметь стабильную заработную плату, уверенное пользование ПК.

Условия:

стабильная заработная плата (плюс премии по результатам служебной деятельности);

полный социальный пакет;

ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 до 60 суток (без учёта времени следования к месту отдыха и обратно) ;

возможность карьерного роста;

юридический стаж;

компенсация за найм жилого помещения;

бесплатное медицинское обслуживание;

перспектива карьерного роста;

при наличии стажа службы не менее 10 лет, право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения;

возможность получения служебного жилого помещения;

льготное право на получение мест для детей сотрудников в образовательных и дошкольных учреждениях;

право на получение пенсии после 20 лет выслуги;

санаторно-курортное лечение в ведомственных домах отдыха сотрудникам и членам их семьей;

дружный, сплоченный коллектив

По вопросам приема на службу в органы внутренних дел обращаться по телефону 89990938124.