Общество

Эксперт оценил сроки введения четырехдневки в России

Бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития, проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие десять лет точно не будет. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам эксперта, переход на четырехдневку является задачей будущего, которая связана с созданием искусственного интеллекта. Он пояснил, что в странах, где основная нагрузка на производстве ложится на искусственный интеллект, большое число людей теряют работу. Избежать роста безработицы можно за счет уменьшения количества отработанных часов. «Я очень аккуратно отнесусь к понятию «ближайших десятилетий». Не ближайших десяти лет точно. Может быть сокращение на час, на два, то есть мы приблизимся к тем параметрам (продолжительности рабочего времени – ред.), которые существуют в Европе, но никак не четырехдневная рабочая неделя», — сказал Сафонов.

Он добавил, что итоги дальнейших десятилетий зависят от развития технологий, так как сейчас невозможно предсказать, что произойдет с рынком труда с точки зрения обслуживания систем, которые будут создаваться. Как отметил Сафонов, чем они сложнее, тем больше специалистов нужно для их обслуживания.

Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оживила идею четырехдневной рабочей недели. По его мнению, «эта идея ценна сама по себе», так как человеку необходимо «больше пространства для того, чтобы жить и отдыхать». При этом, как отмечал Медведев, переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели он заявил в начале июня 2019 года, когда занимал должность премьер-министра РФ. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.