Общество

Организатора несогласованного мероприятия в Детском парке Пскова арестовали на 7 суток

Организатора несогласованного публичного мероприятия в Детском парке Пскова арестовали на 7 суток. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Отмечается, что 31 января мужчина организовал и провел публичное мероприятие в Детском парке без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении.

1 февраля Псковский городской суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного ареста на срок 7 суток.

Постановление пока не вступило в законную силу, добавили в пресс-службе.