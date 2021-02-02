Общество

Псковские школьники могут поучаствовать в международном форуме «Одаренные дети»

Стартовал ХХIV Московский международный форум «Одаренные дети», который в 2021 году проходит под девизом «Не в силе Бог, но в правде» и посвящается 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в форуме могут принять участие школьники из Псковской области.

Московский международный форум «Одаренные дети» - программа всестороннего развития личности ребенка, которую реализует в течение 23 лет общероссийское общественное движение «Одаренные дети - будущее России». Цель форума - оказание непосредственной помощи детям и талантливой молодежи, выявление одаренных детей в России с целью оказания реальной помощи в становлении их талантов и способностей.

Мероприятие проходит при поддержке Центрального федерального округа администрации президента РФ, Государственной Думы РФ и РАО «Роснефтегазстрой».

В программе форума - 22 номинации по призванию к будущей профессии. Заявки на участие принимаются до 22 февраля, награждение лауреатов состоится 1 июня 2021 года. Подробнее - на сайте globalkid.ru.