Общество

Крепитесь, люди, скоро...

«У нас все строже и строже, - пишет подруга из Америки. - Из квартиры без маски выходить запрещено. Будет расцениваться как нарушение, могут выселить». Похожая ситуация - в Германии: блогер ПЛН Анна Бешотен на прошлой неделе рассказывала: тканевые маски попали в немилость, теперь никакой самодеятельности - в магазинах и общественном транспорте можно появиться только в респираторе с минимальной степенью защиты FFP2 без клапана для выдоха, допустимо надеть также медицинскую маску.

В России же все с точностью до наоборот: в последние несколько недель эксперты все активнее начинают говорить о перспективах смягчения масочного режима. Называют даже сроки - начало лета.

Снять или не снять

Весной исполнится ровно год с тех пор, как маски превратились в нашу повседневную реальность. Кстати, в 2020-м введение масочного режима в большинстве российских регионов воспринималось как послабление режима самоизоляции. Глава Минздрава Михаил Мурашко в мае говорил о том, что ношение масок позволяет двигаться к «нормализации жизни».

Однако все течет и изменяется: сегодня медики, наконец-то, могут позволить себе более оптимистично посмотреть в будущее. Пусть и делают это пока очень осторожно. В частности, педиатр-инфекционист Евгений Тимаков сообщил в эфире телеканала «Москва-24», что отмена мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией зависит от формирования коллективного иммунитета у большей части населения. «Послабления означают, что мы можем немного расслабиться, пойти отдохнуть, посидеть, покушать, с друзьями пообщаться, но никаким образом не нарушать этот масочный режим», - объяснил он.

О необходимости формирования популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции как о главном факторе, который позволит отказаться от ношения масок, говорит и Михаил Мурашко. По его словам, даже через три недели после второй вакцинации все равно не следует забывать про маски: помимо формирования популяционного иммунитета необходимо дождаться элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны, поскольку имеющий иммунитет человек после контакта с зараженным на недолгое время может становиться носителем инфекции и передавать ее другим.

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что уже сейчас можно снять маски на улице. «Где-то на прогулках, на природе мала вероятность заражения, - сообщил он в интервью радио Sputnik. - Совсем снять маски можно будет, когда у нас будет иммунная прослойка приближаться к 60% в конкретном регионе, начиная с Москвы, потому что она, я думаю, ближе всех к этой цифре. Когда это произойдет, можно вычислить: взять, например, сколько сейчас есть уже людей с антителами, сколько болеет каждый день, добавить количество вакцинируемых и можно с точностью до недели сосчитать. Я думаю, 60-70% населения вакцинированных и естественным путем познакомившихся с вирусом мы достигнем где-то к концу весны».

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С позитивом смотрят в будущее и специалисты Роспотребнадзора. Отвечая на вопрос, сможем ли мы в 2021 году отказаться от масок, глава ведомства Анна Попова рассказала в эфире Первого канала: «Надежда, безусловно, есть. Эта надежда основывается на том, что мы уже показали, что научились жить с этим вирусом, и, во-вторых, мы прививаемся». Она уточнила, что сегодня подтверждается предположение о сезонности коронавируса. По ее словам, сейчас инфекция понемногу отступает.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в середине января доля граждан с иммунитетом составляла не менее 25% от населения во всех регионах.

В Пскове масочный режим впервые заявил о себе 12 февраля - в этот день соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Братчиков. Маски обязали носить на объектах высокого риска инфицирования ОРВИ и гриппом: в образовательных и социальных учреждениях, на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в организациях, оказывающих услуги населению.

Уже в мае в дополнение к масочному режиму был введен еще и перчаточный. Мотивируя новые меры, губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил, что масочный режим в регионе ввели одними из первых в стране, и это дало свой эффект: «95% заражённых заражаются не воздушно-капельным путём благодаря ношению масок, а контактным путём через поверхности, и перчатки здесь действительно помогают».

Рано расслабляться

Псковские эксперты с большой осторожностью оценивают сроки возможной отмены масочного режима в регионе. Да, общий прогноз по эпидобстановке позитивный: «К лету мы выйдем на хорошие цифры», - рассказала в недавнем интервью ГТРК «Псков» главврач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко. Заболеваемость снижается, как и нагрузка на систему здравоохранения. Однако медики в один голос говорят: не стоит расслабляться - есть риск третьей волны. При этом подчеркивают: маски - не первая и даже не вторая проблема.

Главный врач Островской межрайонной больницы, депутат Псковского областного Собрания Ирина Богачева объясняет: медработники работают в масках с утра до вечера, они не воспринимают это как особенную проблему. Более актуальны вопросы, связанные с работой общественных мест.

«Если компания по вакцинации продолжится успешно и мы максимально провакцинируем население, то есть шанс, что ситуация изменится, - считает она. - Страна предпринимает для этого все усилия. Конечно, эффект как раз к лету должен быть».

Статистика по заболеваемости COVID-19 в регионе последние несколько недель не может не радовать: количество заболевших ощутимо уменьшилось. «Конечно, тенденция снижения есть, - соглашается Ирина Богачева. - По Островскому району это явно видно: меньше стало тяжелых форм, пневмоний. У тех, кто не переболел, - большое желание привиться. Люди настроены позитивно, все устали уже бояться этой инфекции». Благоволит нам и погода: вирус не любит холода, а судя по прогнозам синоптиков, на ближайшие несколько недель в Псковской области установится настоящая морозная зима. Вместе с тем

Ирина Богачева подчеркивает: прогнозировать сейчас сложно. Даже боязно. Загадывать что-то наперед псковские медики, наученные 2020-м годом, не хотят.

Третий этап

Очень аккуратен в своих прогнозах и главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук. По его словам, сроки ослабления масочного режима зависят от уровня заболеваемости и объема населения, которое будет защищено от ковидной инфекции за счет проведения массовых вакцинаций.

Пока, напомним, результаты прививочной компании в регионе достаточно скромные: по данным на 25 января в Псковской области первый этап вакцинации от COVID-19 прошли порядка 1 тысячи человек, полностью завершили вакцинацию около 200 человек. Цифры эти, конечно, капля в море, говорить о «массовости» кампании пока рановато, однако на подходе - новые поставки вакцины в регион, так что темпы в ближайшее время, вероятно, будут наращиваться.

Александр Нестерук характеризует ситуацию, сложившуюся в настоящее время в регионе, как «двоякую». «С одной стороны, мы видим, что за пять последних недель произошло снижение заболеваемости в 3,2 раза, если сравнивать с максимумом, который был зафиксирован на неделе с 21 по 27 декабря 2020 года, - поясняет главный санитарный врач. - Если тогда, до нового года, мы зарегистрировали 2887 случаев за неделю по области, то сейчас цифры упали до 798. Если темпы сохранятся, к лету, мы надеемся, уровень станет приемлемым. Впереди еще четыре месяца и есть основания думать, что заболеваемость будет уменьшаться, даже если не такими быстрыми темпами».

Вместе с тем, подчеркивает Александр Нестерук, если посмотреть на уровень заболеваемости в пересчете на 100 тысяч населения по прошлой неделе, то он достаточно высокий. «Мы занимаем 11-е место по РФ среди 85 регионов, - рассказывает наш собеседник. - В Псковской области зарегистрировано 20,4 случаев на 100 тысяч, при том что по России средний уровень - 12,2. В остальных 74 регионах ситуация лучше. Поэтому надо еще приложить усилия, не расслабляться».

На этой неделе в регионе в очередной раз пройдет заседание Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором будут анонсированы определенные послабления (Александр Нестерук пока не счел необходимым их озвучивать), но основные меры противодействия инфекции (в том числе ношение масок в транспорте, в общественных местах, в магазинах) должны сохраниться, уверен эксперт. «Практика показывает, что принимаемые меры дают результат, ситуация развивается в хорошем направлении, но мы боимся резких движений по послаблению, чтобы не спугнуть эту ситуацию, - признается главный санитарный врач региона. - Сейчас нам живется значительно легче: все, кто напрямую связан с этой проблемой, отмечают это. Мы надеемся, что тенденция сохранится, и у нас будут позже десятки, а потом - единичные случаи в день, как это было поначалу. Тогда, возможно, о бОльшей части ограничительных мер можно будет забыть».

Что касается конкретных сроков, то Александр Нестерук напоминает о том, что Роспотребнадзором еще в прошлом году были разработаны рекомендации по постепенному выходу из режима ограничений. На первом этапе разрешены прогулки и занятия спортом на воздухе, возобновляют работу непродовольственные магазины небольшой площади. На втором этапе разрешается открытие магазинов большей площади, некоторых образовательных организаций. Третий этап предполагал полную отмену всех ограничений. По каждому из этапов существуют определенные количественные показатели.

Если в декабре мы находились на пике, то сейчас ситуация меняется, хотя и не так быстро, как хотелось бы. «Пока мы не можем сказать, что тот уровень, который есть сейчас, значительно выше того, что было, - считает Александр Нестерук. - Поскольку тенденция есть, можем уже надеяться. И мы частично ограничительные меры снимаем уже. Но об ослаблении основных мер - в первую очередь, масочного режима - рановато говорить, это возможно только на последнем этапе снятия ограничительных мероприятий. Когда случаи будут единичные и угрозы для большинства граждан не будет».

А я даже сплю в ней

Мнение псковичей о том, готов ли регион к ослаблению масочного режима, заметно разделилось. Кто-то уже для себя лично решил, что маски не нужны и смело сидит в автобусе гололицым, поглядывая свысока на бабушек, дисциплинированно соблюдающих рекомендованные меры. Кто-то возмущается «безмасочниками» - но в Пскове все это проходит вялотекуще, без эксцессов, в отличие от других российских городов, где продолжаются побоища: местные жители бьют тех, кто отказывается надевать маски.

Опрос, проведенный в группе Псковской Ленты Новостей ВКонтакте, показал, что количество «масочных диссидентов» и «защитников масок» примерно одинаково. Отвечая на наш вопрос о том, есть ли в нашей области предпосылки для ослабления масочного режима, 32,8% респондентов согласились с мнением, что снижать бдительность пока рано. Впрочем, 34,4% уверены, что маски уже можно потихоньку снимать: они, мол, все равно не помогают. Достаточно большое количество участников опроса - 12,69% - считают, что масочный режим изначально можно было не вводить.

Оказалось, что 4,8% участников вопроса даже понравилось ходить в масках. А 5,7% предупреждают: на пороге весна, а значит - грипп и ОРВИ, так почему бы не оставить маски на период сезонных простуд?

Самый интересный спор развернулся, как всегда, в обсуждениях. «Я даже сплю в маске. Очень нравится», - то ли ерничает, то ли всерьез отчитывается подписчик с ником Otto Kollmar. Несколько комментаторов не верят в эффективность масок, но носят их «на всякий случай», «по привычке» и как неизбежное зло - никто не хочет быть оштрафованным, да и в магазинах весьма требовательно относятся к требованиям Роспотребнадзора.

Впрочем, остаются те, кто несмотря ни на что, маски игнорирует. «Не пользуюсь, - сообщает наша подписчица Александра. - Так как нет нигде контейнеров с красной полосой класса Б, куда я могла бы выбросить намордник после покупки товара. А за отсутствие контейнеров - огромный штраф. Ну и намордники, как и штрафы для граждан, - носят Рекомендательный характер». Девушка даже конкретизирует свою позицию, отвечая на скепсис других участников обсуждения: «И в «Ленте» была, и в «Магнит» заходила семейный, и в «Улыбке», и «Фиксе», а недавно подушку покупала в «Максимусе». И без проблем. Наверное, мне адекватные и умные продавцы попадались. Да и на автобусе пробовала - тоже без проблем». Нам, наверное, остается только удивиться смелости «первых ласточек» стихийной отмены масочного режима...

В мае прошлого года Центр Деловой Информации проводил анонимный опрос о том, как часто псковичи меняют маски. Оказалось, что как в том анекдоте - «Стесняюсь спросить, только я ношу одноразовую маску второй месяц?». Согласно результатам опроса, большинство псковичей (35,54%) носят одну маску больше месяца.

В общем, даже беспощадный масочный режим приобрел у нас свои замысловатые национальные черты. Что тут скажешь? Стираем, перестирываем и ждем лета.

Елена Никитина