Общество

Александр Козловский оценил оснащение великолукского «Кванториума»

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы Александр Козловский ознакомился с работой детского технопарка «Кванториум» в Великих Луках. «Кванториум» открылся в конце прошлого года в рамках нацпроекта «Образование» и стал вторым в регионе, первый заработал в Пскове.

Фото здесь и далее: Александр Воробьев

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, Александр Козловский в сопровождении заместителя главы городской администрации Юлии Ярышкиной, заместителя начальника управления образования Светланы Белюковой и директора «Кванториума» Дмитрия Кривогузова побывал во всех шести квантумах. Здесь школьники изучают робототехнику и программирование, промышленный и ландшафтный дизайн, принципы получения энергии от альтернативных источников энергии, а также работают с 3D-принтерами и станками с ЧПУ, разрабатывают собственные проекты.

Наставники квантумов рассказали Александру Козловскому о первых достижениях своих подопечных. Среди них – напечатанные на 3D-принтере фигуры для настольной игры, модели роботов, мобильная метеостанция и выращенные из солей кристаллы.

Разработкой мобильной метеостанции занимались воспитанники Алексея Караневского – наставника IT-квантума. Метеостанция позволяет измерять температуру и влажность воздуха, давление, радиацию и концентрацию углекислого газа. Эта разработка уже успела завоевать множество наград на областных и всероссийских конкурсах. «IT-квантум сочетает традиции радиотехнических кружков нашей юности и новых технологий. Учим детей программировать и работать с микроконтроллерами», – рассказал Алексей Караневский.

Плодотворная работа ведется и в других квантумах. Например, в Проморобоквантуме школьники собирают и программируют разные модели роботов, которые потом участвуют в турнире «Битва роботов». Екатерина Голяшкина, один из наставников квантума, отметила, что дети с большим интересом посещают занятия, полны идей, которые вместе воплощают в жизнь.

Александр Козловский отметил, что «Кванториум» станет новым витком развития допобразования в Великих Луках. Более того, даст ребятам отличную возможность познакомиться с техническими профессиями уже со школьной скамьи и поможет определиться с будущей профессией.

«Воспитанники технопарка – это потенциальные кадры. Это крайне важно для Великих Лук – промышленной столицы региона, где сосредоточены крупные предприятия машиностроительной отрасли», – сказал депутат.

Александр Козловский высоко оценил оснащение великолукского детского технопарка. «Это не первый "Кванториум", который я посещаю. Был в одном из первых технопарков в Подмосковье. По своему оснащению великолукский ничем не уступает, даже превосходит», – заключил парламентарий.