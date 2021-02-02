Общество

В Великих Луках в 2020 году не допустили краж с охраняемых объектов

Начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов провел совещание с руководителями вневедомственной охраны и отделения центра лицензионно-разрешительной работы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в 2020 году сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» пресекли 92 попытки совершения правонарушений в отношении охраняемого имущества физических и юридических лиц. Краж с охраняемых объектов не допущено. За совершение различных правонарушений в полицию передано 272 гражданина.



Отделение ЦЛРР проверило более 2500 владельцев гражданского оружия, выявлено 162 нарушения правил хранения и использования оружия.

Полковник полиции Игорь Иванов отметил положительные результаты подразделений Росгвардии в регионе, но вместе с тем обозначил проблемные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед вневедомственной охраной и отделением ЛРР, а также пути их наиболее эффективного решения.