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Общество

Великолукские волонтеры заручились поддержкой депутата Госдумы

02.02.2021 13:52|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы, секретарь Псковского реготделения «Единой России» Александр Козловский встретился с волонтерами города Великие Луки. Встреча прошла в Центре добровольчества, который открылся в конце прошлого года в рамках нацпроекта «Образование». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата Госдумы, за круглым столом участники встречи обсудили работу в период пандемии.

Александр Козловский поздравил великолучан с открытием Центра добровольчества. Он подчеркнул, что теперь у ребят есть свой «домик для молодежи», где они могут собираться для общения и обсуждения проектов, обучения и различных мероприятий. Депутат напомнил, что о собственном центре ребята мечтали давно, о его необходимости они говорили на встрече, посвященной Году добровольчества в России. Мечта великолучан осуществилась благодаря взаимодействию администрации региона и администрации города.

«Губернатор Михаил Юрьевич Ведерников уделяет большое внимание развитию и поддержке молодежных движений, в том числе и волонтерству», - отметил Александр Козловский.

Заместитель начальника управления образования Светлана Белюкова подчеркнула, что многие участники мероприятия в добровольческом движении состоят уже не один год. «Волонтерство стало частью нашей жизни. Более того, добровольчество сегодня является одним из важных направлений государственной молодежной политики», - сказала она.

На встрече великолучане рассказали о своем пути в добровольчестве и о работе, которую они ведут в период пандемии.

«Для волонтеров это был положительный опыт. Мы знаем, что сейчас общение между людьми зачастую строится в социальных сетях, и именно благодаря соцсетям к акции взаимопомощи "Мы вместе" смогли привлечь большое количество участников. Заявки отрабатывались моментально, волонтеры быстро их разбирали», - рассказала руководитель штаба помощи пожилым людям в период распространения коронавирусной инфекции Елизавета Смирнова. Она возглавила работу недавно открывшегося Центра добровольчества.

Весной 2020 года волонтеры совершили 188 выездов к пожилым людям. Волонтеры работают и сегодня, но сейчас заявок меньше, и они обрели немного иную направленность. Если в первую фазу пандемии добровольцы доставляли продукты и лекарства только пожилым людям, то теперь привозят людям на самоизоляции вне зависимости от возраста.

О работе подразделений волонтерского объединения ВГСХА «3D» рассказала его руководитель Людмила Савельева. По ее словам, в добровольческом движении академии состоят около 160 студентов. Сама она в волонтерство пришла в 2012 году, свой путь начинала с помощи ветеранам. Работа с пожилыми является одним из приоритетных направлений для нее. «Я не могла себе во время пандемии сидеть дома и присоединилась к акции "Мы вместе"», - рассказала Людмила Савельева.

К этой акции присоединился и студент ВГСХА Николай Татаров. Он помогал доставлять продуктовые наборы и лекарства пожилым людям, раздавал медицинские маски. Также в преддверии Нового года в костюме Деда Мороза поздравлял воспитанников детских центров.

Одним из наиболее востребованных на сегодняшний день направлений добровольчества является медицинское. О работе медиков-волонтеров рассказала студентка медколледжа Пакиза Асадова. Она руководит отрядом медиков-волонтеров города и вместе со своими товарищами помогает коллективу поликлиники №1. Ребята принимают звонки в call-центре, работают с больничными листами и картотекой.

Заместитель главы городской администрации Юлия Ярышкина, которая также присутствовал на встрече, особенно отметила вклад волонтеров-медиков в работу поликлиники №1 во время новогодних каникул. Помощь ребята в этот период оказалась просто неоценимой.

Еще одной темой встречи стала работа с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. В Великих Луках уже много лет каждое лето формируются добровольческие трудовые отряды. В 2020 году работой отряда руководила студентка городского филиала ПсковГУ Елизавета Хотулева – волонтер студсовета. Под руководством девушки ребята помогали коммунальным служба в благоустройстве общественных территорий города. Проект привлек много участников.

Сегодня великолукская молодежь не останавливается на достигнутом и осваивает новые для города и региона виды волонтерства. Об той работе рассказала начальник отдела по молодежной политике Яна Васюцкая. Речь, в первую очередь, идет о медиаволонтерстве. Яна реализует образовательный проект «Освещай», направленный на обучение активистов правильному освещению своей деятельности и деятельности своих объединений в социальных сетях. «Благодаря этому направлению удалось через социальные сети привлечь много волонтеров к участию в акции взаимопомощи "Мы вместе"», - отметила девушка.

Еще одно направление добровольческой деятельности Яны - помощь в реализации волонтерских инициатив. Сделать инициативу реальностью, как отметила девушка, помогают Школа социального проектирования и тесное взаимодействие с «Командой 2018». В прошлом году великолукская молодежь в конкурсе грантов выиграла более 5 млн рублей.

«Это два важных направления, которые сейчас нужно продолжать развивать в нашем городе», - подчеркнула она.

Александр Козловский предложил им рассмотреть еще одно направление волонтерства – оказание помощи пожилым людям, с которыми работают сотрудники Красного Креста. Депутат рассказал о своем визите в региональное отделение благотворительной организации и о проектах, направленных на поддержку одиноко проживающих людей. Здесь, по его мнение, помощь добровольцев очень пригодилась бы.

Во время встречи с депутатом Госдумы великолучане обозначили ряд вопросов, для решения которых им нужна дополнительная помощь. В частности, Людмила Савельева попросила посодействовать в изготовлении видеоролика-социальной рекламы о волонтерах. По ее словам, в обществе встречается мнение, подменяющее истинное понятие волонтера на бесплатную рабочую силу.

Также в рамках работы круглого стола молодежь поинтересовалась экскурсионными поездками в Госдуму, которые Александр Козловский организовывает для школьников и студентов региона. Депутат сообщил, что из-за пандемии они временно не проводятся, и пообещал, что после снятий ограничений первыми в Госдуму отправятся волонтеры.

В завершение встречи Александр Козловский поблагодарил великолучан за активную жизненную позицию, личный вклад в развитие добровольческого движения города и региона.

«Продолжайте заниматься этим важным делом, реализуйте себя. Если нужна помощь или совет, обращайтесь – всегда готов поддержать и пообщаться», – заключил депутат Госдумы.

Фото Александра Воробьева 

Теги: #Единая Россия #волонтеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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