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Встреча, посвященная окончанию Сталинградской битвы, прошла в псковской Росгвардии

В управлении Росгвардии по Псковской области состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, старший помощник начальника группы по работе с личным составом майор Павел Морозов рассказал собравшимся о том, что ежегодно 2 февраля наша страна отмечает очень значимое событие для всей страны – дату окончания Сталинградской битвы. Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками под Сталинградом - одна из наиболее славных страниц летописи Великой Отечественной войны.

«Сталинградская битва — одно из самых крупных и ожесточённых сражений, которая длилась 200 дней и ночей. Сталинград - город, ставший символом величайшего мужества, останется в веках в памяти человечества. Подобные мероприятия позволяют осознать всю ту тяжесть, которую вынес советский народ в военные годы, и воспитывают чувство гордости за наших людей», - отметил офицер.

Затем росгвардейцам был продемонстрирован документальный фильм из проекта «Великая война. Сталинград».