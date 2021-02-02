Общество

Псковские курсанты научились ловить беглых осужденных

Курсанты выпускного курса Псковского филиала академии ФСИН России в загородном учебном центре в рамках учений «Итог-2021» провели «спецоперацию» по розыску и задержанию сбежавших из колонии осужденных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

По легенде учений, осужденные к лишению свободы вооружились и совершили побег из исправительного учреждения. Их необходимо было задержать и обезвредить.

Действия курсантов оценивали преподаватели кафедр организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС, физической, огневой и тактико-специальной подготовки, а также представители отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области.

С задачами по организации действий групп боевого порядка в специальных операциях при чрезвычайных обстоятельствах социального характера и оперативно-розыскной деятельности пятикурсники, которые уже через полгода отправятся для прохождения службы в 12 территориальных органах ФСИН России, успешно справились, резюмировали в вузе. Им выставят оценки и дадут соответствующие рекомендации.