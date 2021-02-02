Общество

Псковичам рассказали, как узнать размер своей пенсии через интернет

Информация о размере пенсии является конфиденциальной и дистанционно не может быть предоставлена без подтверждения личности гражданина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области, самый быстрый и простой способ получить сведения о размере пенсии - заказать справку через личный кабинет на сайте ПФР.

Для этого необходимо в разделе «Пенсии» выбрать сервис «Заказать справку (выписку) о назначенных пенсиях и социальных выплатах». Информация будет сформирована в режиме реального времени и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В справке указываются ФИО пенсионера, дата рождения, СНИЛС, наименование подразделения ПФР, дата выдачи справки, размер пенсии.

«Обращаем внимание, что у работающих пенсионеров в справке проставляется две суммы пенсии. В одной строке указывается назначенный размер пенсии, которую гражданин станет получать после увольнения. В строке ниже отражается выплачиваемый в настоящий момент размер пенсии (без индексации на время осуществления трудовой деятельности)», - добавили в пресс-службе.