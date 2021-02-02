Общество

Псковичи могут доехать от поликлиники до дома на социальном такси

Волонтерский центр «Единой России», работающий в Псковской области под руководством секретаря регионального отделения партии Александра Козловского, открыл новое направление работы – «Социальное такси» по бесплатному подвозу людей из поликлиник домой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, за первый день работы водители социальных такси развезли по домам более 20 человек.

«Мы дежурили у поликлиник, ждали врачей, чтобы доставлять их по вызовам, и увидели, что в поликлиниках большое количество посетителей, среди которых есть и пожилые граждане, и мамы с детьми, которые нуждаются в помощи. И решили организовать в Пскове социальное такси. Сейчас на улицах скользко и на машине добираться до дома безопаснее и удобнее», - отметил активист волонтерского центра Дмитрий Яковлев.

По его словам, уже пять автоволонтеров изъявили желание принять участие в акции «Социальное такси» - они дежурят на личном авто в обеденные часы у городских поликлиник. На каждом - специализированный бейдж, а на лобовом стекле машины - информационная табличка.

«Все водители, которые принимают участие в акции "Социальное такси" проходят в нашем волонтерском центре процедуру термометрии, получают средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, антисептики, - добавил Дмитрий Яковлев. - К ним можно обратиться за помощью, и они бесплатно подвезут вас из поликлиники домой, соблюдая при этом все необходимые санитарные требования».