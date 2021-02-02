Общество

Похороны директора школы №47 Андрея Мануйлова состоятся 3 февраля

Отпевание скончавшегося накануне директора школы №47 Андрея Мануйлова состоится 3 февраля в церкви Успения с Полонища (ул. Георгиевская, 3). Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении образования администрации города Пскова. Начало в 11.00.

Фото: pskovedu.ru

Похоронят Андрея Мануйлова на кладбище «Орлецы-2», начало прощальной церемонии в 13.00.

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Напомним, Андрей Евгеньевич Мануйлов - заслуженный учитель РФ, победитель областного конкурса «Учитель года» в 1997 году, призер и лауреат российских профессиональных конкурсов. Его педагогический стаж составлял 29 лет.