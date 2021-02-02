Общество

В Пскове финалистка «Абилимпикса» получит награду после победы над COVID-19

Псковичка Валерия Иванова получит награду за победу в компетенции «Медицинский и социальный уход» (третье место) финала VI национального чемпионата «Абилимпикс» после победы над коронавирусом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Награждение девушки пройдет в Псковском медицинском колледже 3 февраля. Вручит награду главный внештатный специалист по сестринскому делу комитета по здравоохранению Псковской области, главная медицинская сестра областной клинической больницы Юлия Бажутова.

Валерия Иванова - студентка 4 курса, в ноябре 2020 года проходила практику в поликлинике Псковской межрайонной больницы в колл-центре. После практики лечилась от новой коронавирусной инфекции. Приступила к учебе 1 февраля 2021 года.

Финал VI Национального чемпионата «Абилимпикс» был организован впервые на восьми площадках Псковской области в очно-дистанционном формате в ноябре 2020 года. В нем приняли участие 20 человек по 17 компетенциям. Третье место по компетенции «Медицинский и социальный уход» заняла Валерия Иванова (Псковский медицинский колледж).