Общество

Первый российский пилот «Формулы-1» заразился коронавирусом

Бывший пилот «Формулы-1» россиянин Виталий Петров заявил о том, что у него выявлена коронавирусная инфекция, передает «Интерфакс».

Фото: ТАСС

«И я туда же. Пришел положительный тест на COVID», - написал он в инстаграме и добавил, что не чувствует запахи три дня, а заболел полторы недели назад. «Почувствовал боль в горле. Никакой слабости не было. Но спустя шесть дней поднялась температура 37,8. Продержалась один день. Мы ее успешно сбили. И вот через пару дней пропали запахи», - рассказал гонщик.

По его словам, болезнь «вроде бы» проходит без осложнений. «Чувствую себя хорошо! Гуляю по часу в лесу каждый день», - подчеркнул он.

Петров с 2010 по 2012 годы провел три сезона в «Формуле-1», где выступал за команды Renault и Caterham. Он стал первым российским пилотом, когда-либо выступавшим в «Формуле-1» в качестве основного пилота, а в 2011 году первым из россиян поднялся на подиум «Гран-при Формулы-1».