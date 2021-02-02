Общество

Более 350 мероприятий пройдет в 2021 году в Псковской области в память о 6-й роте и героях-разведчиках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 2 февраля, провел совещание по подготовке к Дням памяти воинов-разведчиков 2-й бригады специального назначения и бойцов 6-й роты, героически погибших в Чечне в 2000-м году при исполнении служебного долга. В мероприятии приняли участие представители органов региональной исполнительной власти, руководство подразделений Псковского гарнизона, а также главы районов в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, глава региона поблагодарил всех, кто принимал деятельное участие в подготовке юбилейных мероприятий прошлого года. Михаил Ведерников напомнил, что для увековечивания памяти павших бойцов проведена реконструкция и благоустройство монумента «Купол» и памятника «Воинам-разведчикам, павшим в бою». Отремонтирована и дорога на кладбище «Орлецы-2. Кроме того, именами героев-десантников названы еще восемь улиц в Пскове и Псковском районе, 20 бюстов установлены в населенных пунктах, где они родились или жили. Созданы тематические муралы памяти разведчиков, проведены открытые уроки и экскурсии для школьников. Снят документальный фильм о событиях 2000-го года.

Отдельный большой блок мероприятий был связан с адресной помощью родственникам погибших. Помимо финансовой поддержки семьям бойцов 2-й бригады спецназа и десантников 6-й роты оказана помощь в решении материально-бытовых вопросов, в основном касающихся ремонта жилых помещений или оказания медицинских услуг. И в текущем году эта работа будет продолжена.

«Общими усилиями мы выполнили серьезную масштабную работу. Это было событие, действительно, всероссийского масштаба, и очень важно, что со всеми поставленными задачами мы справились достойно. Такую оценку нам дали президент и правительство России, министр обороны РФ. В этом году памятные мероприятия будут не столь масштабными, в том числе из-за противовирусных ограничений. Мы можем рассчитывать только на возможности областного бюджета. Тем не менее все мы несем ответственность за сохранение памяти о наших героях. Необходимо держать марку, тщательно готовиться и на высоком уровне реализовать все намеченные планы», — призвал губернатор.

В ходе совещания был подробно рассмотрен комплекс памятных мероприятий, который планируется осуществить в этом году. Председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева сообщила, что сценарный план разработан совместно с руководством воинских и специальных подразделений. В Пскове и районах пройдут тематические митинги, концертные программы, будут организованы экскурсии, книжные экспозиции, фотовыставки, акции — всего более 350 мероприятий. Памятной дате будет приурочен и тематический концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Все мероприятия пройдут с учетом необходимых мер противовирусной безопасности, заверила Жанна Малышева.

Глава региона поручил региональному комитету по образованию сформировать развернутую программу тематических мероприятий для школьников и студентов, что позволит активнее привлечь молодежь к воспитательной и патриотической работе.

Отдельное внимание было уделено вопросам осуществления социальных мер поддержки семьям погибших бойцов. В этом году размер единовременной выплаты родственникам составит 25 тысяч рублей. Кроме того, в случае необходимости, семьям погибших будет оказана и адресная помощь.

Напомним, 21 год назад, 21 февраля 2000 года, 2-я бригада специального назначения ГРУ вступила в бой с крупным отрядом боевиков в районе поселка Харсеной в Чечне. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. В этот день в бою погибли 25 псковских разведчиков.

1 марта 2000 года, в неравном бою во время контртеррористической операции на высоте 776 в Аргунском ущелье погибла 6-я рота 76-й десантно-штурмовой дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно.