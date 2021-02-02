Общество

Артефакты с урочища Ашвидово выставят в музее в Острове

Военно-исторический музей-заповедник Псковской области в Острове посетили археологи. Как пишут «Островские вести», вместе с островскими коллегами сотрудники Археологического центра Псковской области решали вопрос о передаче артефактов, которые были обнаружены летом на раскопе в урочище Ашвидово Воронцовской волости.

А началось все с того, что в 2018 году сотрудники музея в этом районе нашли шейнуюгривну. После чего этим делом занялись археологи. Начальник отдела Археологического центра, руководитель работ Виктория Деркач рассказала, что они обследовали большую территорию, прилегающую к одиночному захоронению XIII века, где была погребена женщина с темно-каштановыми волосами 45-50 лет.



Других захоронений в этом уголке Островского района археологи не обнаружили, хотя экспедиция длилась две недели. Обследовав обширную территорию, поняли, что прежде на этих землях велись полевые работы. И, возможно, другие средневековые могильники просто распаханы.

В настоящее время это дикий уголок, а прежде там кипела жизнь в многочисленных сельских поселениях, которые со временем просто исчезли с лица земли.



Как рассказали археологи, выявленный могильник этнически относится к представителям латгальских племен. Умершая была уложена на кору или дощатую подстилку, руки лежали параллельно телу. Выяснилось, что у нее еще при жизни был сломан палец и нижняя челюсть. «Перелом челюсти произошел одновременно с ее смертью», - сообщили археологи.



Сохранились волосы умершей, фрагменты органики. Костей практически не сохранилось. На голову женщины был надет венец, украшенный бисером из желтого стекла и бронзовыми спиральками. В затыльной части к нему крепился цепедержатель с четырьмя цепочками, на концах которых были прикреплены бубенчики и трапецевидные подвески. Также в районе шеи археологи обнаружили две гривны и ожерелье из ракушек каури и стеклянных бусин. На пальцах рук погребенной находились бронзовые спиралевидные перстни. А на запястье правой руки - орнаментированный браслет.

Во время экспедиции, которая проводилась в июле 2020 года, на раскопе было обнаружено более 90 находок. Обнаруженные артефакты в настоящее время отреставрированы, начата их зарисовка. Фотография артефактов размещена на календаре Археологического центра, а находки выставлены в выставочном зале Центра.



В ближайшее время артефакты из латгальского могильника перекочуют в историко-краеведческий отдел Военно-исторического музея-заповедника Псковской области и будут представлены в экспозиции.

Фото Александра Федорова и Археологического центра