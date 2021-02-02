Общество

Вопросы строительства двух школ в Пскове обсудили на совещании у Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 2 февраля, провел совещание, на котором с профильными специалистами обсудил вопросы строительства новых школ в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, глава региона напомнил, что в этом году в областном центре будет начата масштабная работа по созданию 1350 новых мест для школьников. Речь идет о строительстве двух общеобразовательных школ. Возведение объектов запланировано в рамках реализации национального проекта «Образование».

На совещании первый заместитель губернатора Вера Емельянова отметила, что острая потребность в создании новых мест для школьников в настоящий момент существует в микрорайоне Завеличье, где наибольшая плотность населения. В вопрос определения мест для строительства школы были вовлечены все профильные специалисты, чтобы учесть все нюансы предстоящего строительства.

Одну из школ - на 525 мест - планируется возвести в деревне Борисовичи Псковского района. Глава администрации города Александр Братчиков сообщил, что участок подготовлен, конкурс планируется объявить в ближайшее время, что позволит уже летом выйти на площадку. Главный архитектор региона Евгений Шапкин согласился, что место для строительства школы, действительно, выбрано удачно. К образовательному учреждению будет примыкать парковая зона.

Затем на совещании было детально проанализировано место предполагаемого строительства еще одной школы на 825 мест с точки зрения транспортной логистики, мощности инженерных сетей и других аспектов. Наиболее оптимальным вариантом был назван участок по улице Юбилейная между домами №45 и №41. Вера Емельянова подчеркнула, что в ходе реализации проекта будет построен стадион с различными спортивными площадками, доступ к которым будет открыт и жителям микрорайона.

Михаил Ведерников поручил в ближайшие две недели сформировать план-график реализации значимых для города проектов. После этого регулярно будут проходить рабочие совещания, чтобы в ручном режиме отрабатывать любые острые вопросы. По соглашению с министерством просвещения Российской Федерации дополнительные 1350 мест для школьников должны быть созданы в Пскове до конца 2022 года.