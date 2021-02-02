Общество

100-летний ветеран, собравший 45 млн долларов для врачей, скончался от COVID-19

Скончался сэр Том Мур — британский ветеран, который собирал деньги для помощи медикам с помощью пари, сообщает телеграм-канал Mash. Он пообещал на ходунках обойти свой двор 100 раз до того, как ему исполнится 100 лет. В июле Елизавета II посвятила его рыцари.

Фото: AFP/JUSTIN TALLIS

На днях сэр Том Мур попал в больницу с ковидом, писала ранее «Российская газета». Его дочь Ханна написала в Twitter, что 100-летний ветеран нуждался в помощи из-за проблем с дыханием после лечения от пневмонии.

Ветеран, родившийся в Кейли, в годы Второй мировой войны служил в 8-м батальоне полка имени герцога Веллингтона, который сейчас входит в состав Йоркширского полка. Он привлек внимание всего мира, когда перед своим 100-летием он прошел на ходунках 100 кругов вокруг своего сада в Марстон-Мортейн в Бедфордшире во время первой национальной изоляции в Британии. Длина маршрута, который собирался осилить ветеран, составляла 2,3 километра при круге в 25 метров, что с учетом его инвалидности, стало настоящим испытанием для Мура.

Мур был посвящен в рыцари королевой после того, как его скромные усилия по сбору средств в тысячу фунтов выросли в десятки тысяч раз. Люди со всей планеты, в том числе и из России, направляли деньги в фонд ветерана для пострадавших от пандемии. В итоге он стал крупнейшим индивидуальным сборщиком средств в истории Соединенного Королевства. С тех пор он выпустил книгу и возглавил музыкальные чарты с песней «Ты никогда не пойдешь один».