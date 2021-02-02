Общество

Вузы РФ начнут массово подключать к цифровой образовательной среде в 2021 году

Министерство науки и высшего образования планирует приступить к массовому подключению вузов к платформе «Современная цифровая образовательная среда в РФ» с 2021 года. Как передает ТАСС, об этом сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Александр Нарукавников во время открытия XXI ежегодной Международной научно-практической конференции «Новые информационные технологии в образовании».

«В планах министерства уже в этом году начать массовое подключение вузов к этой государственной информационной системе (Современная цифровая образовательная среда — ред.) и к сервисам, которые будет предоставлять данная система», - сообщил Нарукавников.

По его словам, на ближайшие годы ведомство определило четыре приоритетных направления в дальнейшей работе с цифровыми системами высшего образования, среди которых привлечение эффективных кадров, развитие инфраструктуры онлайн-площадок, новых сервисов и качественных данных.

«Среди прочих мер мне хотелось бы отметить, что в 2020 году мы запустили программу финансовой и методической помощи и поддержки образовательных организаций высшего образования, которые реализуются в рамках общенационального плана правительства по восстановлению экономики... С 2022 года эту поддержку мы планируем уже оказывать не в рамках общенационального плана правительства, а в рамках нового нацпроекта "Наука и университеты"», - добавил Нарукавников.