Общество

Александр Козловский поблагодарил волонтеров Великолукского района за работу

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский провел рабочую встречу с партийными волонтерами Великолукского района. К диалогу подключились глава района Алексей Кузьмин, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Спиридонов и главы поселений. Мероприятие прошло в Булынинском Доме культуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.

Открывая встречу, Александр Козловский напомнил, что волонтерский штаб «Единой России» в Псковской области работает практически на протяжении года. И если в самом начале добровольцы были сосредоточены на доставке продуктов и лекарств пожилым людям, раздаче средств индивидуальной защиты, то сейчас направления их деятельности и форматы оказания помощи значительно расширились. Секретарь реготделения «Единой России» подчеркнул, что партийцы будут оказывать поддержку жителям региона до тех пор, пока мы не вернемся к привычному образу жизни.

О работе партийных волонтеров в Великолукском районе рассказала глава Лычевской волости Любовь Никифорова. По ее словам, в добровольческое движение района вовлечено около 60 человек, среди них - главы волостей и сельских поселений, местные депутаты и все неравнодушные жители. Координирует их деятельностью главный редактор районной газеты «Наш путь» Ольга Федосеенко. Особое внимание Любовь Никифорова уделила работе волонтеров в период новогодних праздников: они доставляли подарки детям, продуктовые наборы пожилым людям, горячие обеды медикам. Также они устанавливали и украшали новогодние, в соцсетях проводили конкурсы.

Добровольцы Великолукского района постоянно расширяют форматы деятельности. При этом особый акцент делают на поддержке пожилых людей – помогают им складывать дрова, добраться от дома до медицинских учреждений и обратно.

Александр Козловский поблагодарил участников встречи за работу, отметив важность волонтерской помощи в непростой период пандемии.

Как отметила глава Переслегинской волости Ольга Васягина, помощь жителям района оказывается и по линии фонда взаимопомощи «Земляки», основанного Александром Козловским. Благотворительная организация способствует решению вопросов местных жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В свою очередь Александр Козловский подчеркнул, что фонд не мог бы работать без неравнодушных людей, которые на волонтерских началах трудятся в каждом районе Псковской области.

В продолжение встречи главы поселений обозначили ряд вопросов, которые волнуют жителей районов. Александр Козловский пообещал оказать содействие в их решении.