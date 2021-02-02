За сутки от коронавируса в Псковской области выздоровели 233 человека

Суточный прирост числа выздоровевших от коронавируса в Псковской области вдвое превысил число заболевших. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.
«Сегодня 101 новый случай и еще +2 в статистике умерших. Мои соболезнования родным и близким. Число выздоровевших высокое (+233) - более чем в два раза превышает количество заболевших», - написал глава региона.
Тенденция, по его словам, положительная, но торопиться со снятием ограничений не стоит. «Чтобы избежать резкого роста заболеваемости, ослаблять действующий комплекс мер будем поэтапно, как это делали летом», - заключил Михаил Ведерников.
Всего в Псковской области проведено 250622 теста на коронавирус (1068 за сутки), подтверждены 29751 случай (+101), выздоровели 17943 человека (+233).