Общество

Маркировку воды в России планируют запустить с мая 2021 года

Маркировка питьевой и минеральной воды в России может быть запущена с мая этого года. Об этом говорится в разработанной Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) дорожной карте, пишет газета «Известия».

Согласно документу с 1 мая начнется этап регистрации производителей и импортеров в системе, а также подготовка к ее внедрению. С 1 сентября в обязательном порядке стартует идентификация минеральной воды, а с 1 декабря — любой другой. Однако полностью учет заработает лишь к 2024 году.

«Сроки, предложенные в дорожной карте, обсуждались с компаниями отрасли. По их опыту, подбор, поставка и пусконаладка оборудования укладывается в эти сроки, — сказал замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. — Эксперимент идет уже почти год, у производителей было время протестировать все процессы. При этом мы понимаем, что какие-то компании могли не сразу подключиться к пилотному проекту и им требуется время для подготовки к обязательной маркировке».

Поэтому было предложено заложить несколько дополнительных месяцев между окончанием пилотного проекта и началом обязательной идентификации. Хотя в большинстве других отраслей маркировка начиналась на следующий день после окончания пилотного проекта. Как отметили в ЦРПТ, окончательные сроки поэтапного ввода будут утверждены постановлением правительства.