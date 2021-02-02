Общество

Самыми активными соискателями в Псковской области названы представители сферы продаж

В 2020 году работу через сайт hh.ru искали более 14 миллионов россиян – именно столько резюме было создано или обновлено за этот период.

Лидером по числу соискателей ожидаемо стала Москва – на столицу пришлось 26% резюме, сообщает hh.ru. На втором месте – Санкт-Петербург (11%), в Псковской области было опубликовано или обновлено почти 25 000 резюме по итогам прошлого года. Соискатели из Псковской области показывали среднюю активность на рынке труда по сравнению с другими регионами СЗФО в 2020 году. В целом на Северо-Западный федеральный округ в 2020 году пришлось 15% от всех резюме в стране.

В Псковской области в 2020 году работу чаще всего искали начинающие специалисты и студенты (21% от общего числа резюме в городе за год), представители сферы продаж (19%), административный и производственный персонал (по 6%% резюме в каждой из двух сфер). Минимальное количество резюме было размещено в прошлом году местными соискателями из сфер «Консультирование», «Добыча сырья», «Страхование» и «Инсталляция и сервис» - меньше одного процента резюме на каждую сферу.

В разрезе страны большая часть резюме россиян принадлежала начинающим специалистам и студентам (17%), представителям сферы продаж (14%), а также административному персоналу (8%). Наиболее редкими на рынке труда России были также специалисты страхования, а также инсталляции и сервиса (по 0,2%). Отдельно стоит сказать о таких востребованных категориях, как производственные специалисты, строители и рабочий персонал – все они вошли в первую десятку профессионального рейтинга по количеству резюме (5%, 4% и 3% от общего числа резюме соответственно).

По итогам года по числу откликов на одного «самостоятельного» соискателя лидирует Москва: там один такой соискатель в среднем откликался на 27 вакансий в год. В Санкт-Петербурге – на 20 вакансий в год, в Псковской области - 9 вакансий в год.

Уровень конкуренции на рынке труда Псковской области выше всего среди юристов – hh.индекс здесь находится на уровне 10,6 резюме на вакансию, при норме 5-6. Повышенный уровень конкуренции также есть среди представителей искусства и масс-медиа (7,9 резюме на вакансию), активны в поисках работы бухгалтеры (6,7 резюме).