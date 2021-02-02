Общество

Доля сторонников перехода России на четырехдневку увеличилась до 48%

За три месяца доля тех, кто поддерживает предложение Дмитрия Медведева ввести 4-дневную рабочую неделю, увеличилась. Как показал опрос SuperJob, четырехдневку уже внедрили 4% организаций. В 1 из 100 компаний сокращенная рабочая неделя была введена на некоторое время, но сейчас всех вернули на обычный график. В 13% компаний обсуждали такое нововведение: в том числе 4% посчитали его допустимым, а 9% отказались от этой идеи.



Переход на 4-дневную неделю сегодня поддерживают 48% россиян, причем женщины - чаще мужчин (53 и 43% соответственно). В октябре эту инициативу одобряли реже (40%). Среди россиян, работающих по графику 5-дневной недели, 7 из 10 считают, что успеют выполнить свой стандартный объем работы за 4 дня. В октябре такое утверждали 65%.



Рассказывая о своих планах на третий выходной, практически 32% хотели бы посвятить время семье. По 18% россиян в освободившийся день будут отдыхать или подрабатывать. По сравнению с октябрем россияне стали чаще планировать на третий выходной просто отдых или активности, но реже говорить про самообразование.