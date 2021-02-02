Общество

Записку с упоминанием Пскова нашли в кресте на куполе собора в Гатчине

При разборе креста, установленного на куполе собора святого апостола Павла в Гатчине, реставраторы обнаружили записку из прошлого столетия. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Послание было оставлено в 1986 году, когда на вершину собора водрузили главный символ православной церкви весом в 400 кг. Нижняя его часть была отремонтирована, а верхнюю отлили из нержавеющей стали.

«Cей крест имеет высоту 7 метров <...> Весь крест и шар были позолочены в г. Пскове мастером Горнохвостовым В. Г. Золота пошло 28 книжек по 60 листов. Вес верхней части — 180–200 кг. Нижняя — примерно 200 кг», — отмечает автор послания.

Имена членов «бригады мастеров из Ленинграда под руководством Патрина В. П.», которая отремонтировала крестовину в куполе, установила трубу длиной 8,4 метра, зафиксировала крест и выполнила другие ремонтно-реставрационные работы, перечислены в конце записки.

Восстановление главного собора Гатчины продлится до ноября 2022 года. На эти цели выделили более двухсот миллионов рублей.