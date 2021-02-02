Общество

В Псковской области установлен прожиточный минимум на 2021 год

В Псковской области установлена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Псковской области на 2021 год. Постановление администрации региона от 2 февраля 2021 года №14 опубликовано на официальном портале правовой информации.

В этом году она составляет в расчете на душу населения 11807 рублей, для трудоспособного населения - 12790 рублей, для пенсионеров - 9692 рубля, для детей - 11779 рублей.

Величина прожиточного минимума по Псковской области за IV квартал 2020 года была установлена в расчете на душу населения 11441 рубль, для трудоспособного населения - 12425 рублей, для пенсионеров - 9438 рублей, для детей - 11208 рублей.