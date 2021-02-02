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Общество

Наше качество: в Пскове открылся новый фирменный магазин «Деревня Соловьи»

03.02.2021 10:55|ПсковКомментариев: 0

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

Понять, где именно открылся новый магазин фирменной сети «Деревня Соловьи», обычно достаточно просто: надо примерно знать район, а дальше – следовать за людским потоком, который уверенно шагает к крыльцу, украшенному яркими шариками.

Вчера новый магазин открылся в районе вокзала, на улице Фабрициуса, 29 – псковичи прекрасно знают этот дом на углу: в нем расположен Железнодорожный музей. Уже с утра здесь успели принять множество горожан. Более того – магазин местной мясной и молочной продукции в этом районе оказался настолько востребован, что первый покупатель появился здесь еще до открытия, вечером 1 февраля. Удивленные продавцы выяснили, что мужчине очень нужно купить мясо. Конечно, обслужили – уж очень ему хотелось порадовать семью на ужин.

Маркетолог сети «Деревня Соловьи» Серафима Васильева рассказывает, что в магазине можно купить не только свежее мясо: большим спросом у горожан неизменно пользуются фирменные колбасы, субпродукты, многие выбирают «соловьевскую» молочку.

Это уже восьмой по счету магазин сети, который работает в Пскове. В особенности он порадовал тех, кому раньше приходилось идти или ехать за продуктами в район торгового центра. Одна из покупательниц так и объясняет: «Я в "Соловьях" много что брала - и ребрышки, и колбасу, и сосиски. Сегодня первый день работы магазина, теперь все можно будет купить прямо под боком. Это очень хорошо!»

Следующий покупатель – тоже из числа постоянных клиентов. Мужчина сразу дает кассиру скидочную карту и покупает окорок, внимательно сверившись со списком продуктов. «Конечно, рады открытию, - признается он. – Потому что качество у их продукции хорошее. Хороший магазин. Как говорится, местное, наше, не какое-то привозное».

 

Наблюдая за работой продавцов, обращаешь внимание на то, что благодаря их доброжелательности в этом небольшом магазинчике, как и во всех других магазинах сети «Деревня Соловьи», удается создать атмосферу уюта и особого внимания к покупателю. Кассиры посоветуют, какую косточку лучше взять на гороховый суп, какое мясо – на гуляш, подскажут, что из ассортимента можно приобрести на быстрый ужин, когда готовить не хочется. А если заметят, что очередной бабушке-покупательнице хочется немного поговорить, и про здоровье спросят, и про погоду. Очередей, кстати, здесь мы не заметили: на смене работает несколько продавцов, которые успевают быстро обслужить любого, даже самого требовательного клиента.

 

Любят псковичи «Деревню Соловьи» не только за качественные продукты, удобный и профессиональный сервис, но и за акции. Самый простой способ сэкономить на покупках – приобрести фирменную скидочную карту. Также можно отслеживать сезонные скидки. Как рассказывает нам менеджер сети Елена, сейчас можно выгодно купить колбасу польскую – ее цена со скидкой составляет 392 рубля за кило. Кстати, колбаса эта продается сейчас в зимнем дизайне. Белые снежинки украшают и оболочку ветчинной колбасы: купить ее сейчас можно по цене 150 рублей (0,5 кг). Свиной окорок без кости обойдется по акции всего в 266 рублей (за кг). Такие цены будут действовать еще как минимум неделю, так что спешите воспользоваться выгодным предложением!

Пока мы изучали скидки, очередной покупатель отошел от прилавка с полным пакетом. «Я живу в деревне Новый Изборск Печорского района, - говорит женщина. – Оказалась в Пскове по случаю, приехала на прием в областную больницу. Продукты у "Соловьев" хорошие. Они же сами их производят. Я знаю, что беру: к нам машина иногда их приезжала».

 

Дверь в новый магазин почти не закрывается: постоянно заходит то один, то другой покупатель. Редко кто уходит с пустыми руками, все стараются себя порадовать и побаловать чем-нибудь. В скором времени такая возможность появится у жителей еще одного района Пскова. Какого – пока говорить рано, но представители сети надеются, что весной в городе откроется еще несколько магазинов. В соцсетях гадают: может, в Крестах? В центре?  Или в Любятово? В любом случае – местные жители от этого только выиграют!

А еще через несколько недель новый магазин «Деревня Соловьи» откроется в Санкт-Петербурге. И это правильно: хороших магазинов много не бывает!

Новый псковский магазин сети «Деревня соловьи» ждет псковичей по адресу: улица Фабрициуса, 29.

Время работы – с 9.00 до 20.00 ежедневно, без обеда и выходных. Расчет можно производить наличными и по карте.

Адреса магазинов сети в Псковской области:

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1Б

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

ул.Я. Райниса, 53б

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9

Добро пожаловать в фирменные магазины «Деревня Соловьи»!

Теги: #продукты #магазин #деревня соловьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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