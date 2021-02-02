Псковичам рассказали о способах доставки пенсий

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области рассказало о способах доставки пенсий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ПФР, у получателей пенсии всегда есть возможность выбрать удобный для себя способ ее получения.
Доставку пенсии по желанию пенсионера может осуществлять организация почтовой связи или кредитная организация (банк).
Предприятие почтовой связи в пределах текущего месяца производит доставку пенсий в установленный графиком день. По заявлению пенсионера, которое подается в отделение почтовой связи, пенсия выплачивается на дому или в кассе почтового предприятия по месту жительства. Если пенсионера не было в установленный графиком день дома или он не получил пенсию в «свой» день на почте, это можно сделать и после, но не позднее 25 числа текущего месяца. Суммы пенсии, неполученные в текущем месяце, могут быть получены в последующие месяцы в течение выплатного периода, начиная с 5 числа месяца или в установленный графиком день.
Выбрав в качестве доставляющей организации банк, пенсионер открывает там счет. В этом случае пенсию можно получать в любое удобное время в кассе банка или банкомате. Финансирование кредитных организаций в Псковской области осуществляется в соответствии с графиком - 9, 11-13, 22 число каждого месяца.
Для выбора способа доставки или его смены гражданину нужно подать заявление. Сделать это можно через «Личный кабинет» на сайте ПФР, портал госуслуг, а также клиентскую службу ПФР или МФЦ.
Перечень доставочных организаций, с которыми Отделение ПФР по Псковской области заключило соглашения о доставке пенсий и других социальных выплат (на январь):
|
1
|
ПАО «Сбербанк России»
|
2
|
АО «Россельхозбанк»
|
3
|
ПАО «Восточный Экспресс банк»
|
4
|
ПАО «Росгосстрах Банк»
|
5
|
ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие»
|
6
|
АО «Альфа Банк»
|
7
|
ПАО «Росбанк»
|
8
|
АО КБ «Вакобанк»
|
9
|
ПАО «Промсвязьбанк»
|
10
|
АО «Газэнергобанк»
|
11
|
АКБ «АК Барс» (ПАО)
|
12
|
ПАО «СОВКОМБАНК»
|
13
|
Банк ВТБ (ПАО)
|
14
|
АО «Почта Банк»
|
15
16
|
ПАО «Московский кредитный банк»
АО «Тинькофф Банк»
Если пенсионер изъявляет желание получать пенсию через организацию, с которой договор на доставку не заключен, рассмотрение его заявления приостанавливается до заключения договора между ПФР и выбранной пенсионером организацией, осуществляющей доставку, но не более чем на 3 месяца. При этом в заявлении о доставке пенсии гражданин должен указать организацию, которая будет доставлять ему пенсию на период заключения договора.
На сегодняшний день в Псковской области из 213,3 тысяч пенсионеров, пенсии и социальные выплаты по линии ПФР через отделения почтовой связи получают 34%, а через кредитные учреждения – 66%.
По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР 8-800-600-01-76, а также в группе в социальной сети «ВКонтакте».