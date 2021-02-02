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Общество

Псковичам рассказали о способах доставки пенсий

03.02.2021 10:41|ПсковКомментариев: 0

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области рассказало о способах доставки пенсий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ПФР, у получателей пенсии всегда есть возможность выбрать удобный для себя способ ее получения.

Доставку пенсии по желанию пенсионера может осуществлять организация почтовой связи или кредитная организация (банк).

Предприятие почтовой связи в пределах текущего месяца производит доставку пенсий в установленный графиком день. По заявлению пенсионера, которое подается в отделение почтовой связи, пенсия выплачивается на дому или в кассе почтового предприятия по месту жительства. Если пенсионера не было в установленный графиком день дома или он не получил пенсию в «свой» день на почте, это можно сделать и после, но не позднее 25 числа текущего месяца. Суммы пенсии, неполученные в текущем месяце, могут быть получены в последующие месяцы в течение выплатного периода, начиная с 5 числа месяца или в установленный графиком день.

Выбрав в качестве доставляющей организации банк, пенсионер открывает там счет. В этом случае пенсию можно получать в любое удобное время в кассе банка или банкомате. Финансирование кредитных организаций в Псковской области осуществляется в соответствии с графиком - 9, 11-13, 22 число каждого месяца.

Для выбора способа доставки или его смены гражданину нужно подать заявление. Сделать это можно через «Личный кабинет» на сайте ПФР, портал госуслуг, а также клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Перечень доставочных организаций, с которыми Отделение ПФР по Псковской области заключило соглашения о доставке пенсий и других социальных выплат (на январь):

1

ПАО «Сбербанк России»

2

АО «Россельхозбанк»

3

ПАО «Восточный Экспресс банк»

4

ПАО «Росгосстрах Банк»

5

ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие»

6

АО «Альфа Банк»

7

ПАО «Росбанк»

8

АО КБ «Вакобанк»

9

ПАО «Промсвязьбанк»

10

АО «Газэнергобанк»

11

АКБ «АК Барс» (ПАО)

12

ПАО «СОВКОМБАНК»

13

Банк ВТБ (ПАО)

14

АО «Почта Банк»

15

16

ПАО «Московский кредитный банк»

АО «Тинькофф Банк»

Если пенсионер изъявляет желание получать пенсию через организацию, с которой договор на доставку не заключен, рассмотрение его заявления приостанавливается до заключения договора между ПФР и выбранной пенсионером организацией, осуществляющей доставку, но не более чем на 3 месяца. При этом в заявлении о доставке пенсии гражданин должен указать организацию, которая будет доставлять ему пенсию на период заключения договора.

На сегодняшний день в Псковской области из 213,3 тысяч пенсионеров, пенсии и социальные выплаты по линии ПФР через отделения почтовой связи получают 34%, а через кредитные учреждения – 66%.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР 8-800-600-01-76, а также в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Теги: #пенсии #пенсионный фонд #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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