Общество

Билайн и «ЛизаАлерт» подвели итоги сотрудничества в 2020 году

Билайн и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» подвели итоги 2020 года в контексте оценки использования технологий для поиска и спасения пропавших и потерявшихся людей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Билайн».

В 2020 году поисковый отряд «ЛизаАлерт» получил 31 988 заявок на поиск пропавших людей. 23 294 человек нашли живыми, 2698 человека – погибшими, 1391 человек до сих пор не найден. Для привлечения волонтеров на спасательные операции с помощью сервиса SMS-информирования Билайн разослал 9,7 млн SMS, горячая линия по поиску пропавших людей, организованная оператором специально для «ЛизаАлерт» в 2012 году, только за 2020 год приняла порядка 70 000 звонков.

Решение «Beeline AI - Поиск людей» (0+)*, анализирующее изображения с беспилотных летательных аппаратов и позволяющее в разы увеличить скорость анализа территории, обработало более 650 тысяч снимков. Всего отряд получил порядка 860 заявок на закрытие воздушного пространства на территории поиска. Силами группы просмотра и анализа отсмотрена площадь 336 квадратных километров, общая длина треков беспилотных летательных аппаратов, используемых на поисках, составила 15 тыс. км. Всего нашли 27 человек с воздуха.

По статистике поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», в 2020 году от общего количества пропавших более 76% людей пропало или потерялось в крупных городах и небольших населенных пунктах, более 17% - в природной зоне (болота, горы, леса и так далее). Мужчины теряются практически в 2 раза чаще, чем женщины. При этом наибольшее количество мужчин пропадает в возрасте от 30 до 40 лет. Особую категорию потерявшихся составляют люди старше 80 лет, поэтому «ЛизаАлерт» и Билайн рекомендуют использовать функции современных устройств для мониторинга родственников, которым может потребоваться помощь в связи с особенностями здоровья.

«Потеряться – не значит пропасть» – совместный сервис SMS-информирования Билайн и «ЛизаАлерт» по привлечению волонтеров в локальную зону проведения поисковых мероприятий. Сервис https://lizaalert.beeline.ru разработан на технической базе Билайн и запущен в декабре 2017 года. Всего за время работы сервиса было разослано более 13 млн SMS-сообщений. Сервис работает для абонентов всех операторов связи, на него подписано порядка 70 000 человек в 57 регионах России. Большая часть подписчиков рассылки находится в Москве и Московской области (15015 человек), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (8701 человек). В Пскове и Псковской области число подписчиков составляет 91 человек.

Билайн и «ЛизаАлерт» призывают всех абонентов сотовой связи вне зависимости от оператора, подписаться на получение бесплатных SMS-оповещений, чтобы помогать в поисках, которые проходят в непосредственной близости от их местоположения.

Статистика предоставлена по данным внутренней аналитики ПСО «ЛизаАлерт» и ПАО «ВымплеКом».

*«Beeline AI — Поиск людей» — AI (от англ. Artificial intelligence) — искусственный интеллект.

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ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» появился в октябре 2010 года. Отряд занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев «ЛизаАлерт» на безвозмездной основе. Сегодня отряд насчитывает более 25 000 человек и представлен в 60 регионах. В отряде 24 направления, чья деятельность направлена на эффективное реагирование по каждой заявке на поиск, в том числе: операторы горячей линии, информационные координаторы, кинологи, конники, картографы, связисты, оперативные дежурные, группа специального назначения и другие.

За 10 лет отряд участвовал в поиске и спасении живыми более 73 000 человек, всего за это время было принято и отработано более 100 000 заявок, найдено более 86 000 человек. Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет. За появлением новых поисков можно следить на форуме сайта www.lizaalert.org или подписавшись на бесплатную смс-рассылку на lizaalert.beeline.ru. Заявки на поиск, свидетельства и предложения о помощи круглосуточно и бесплатно принимаются операторами горячей линии «ЛизаАлерт» по номеру 8(800)700-54-52.