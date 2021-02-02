Общество

Псковские курсанты учатся этапировать преступников

Курсантов Псковского филиала академии ФСИН России обучают этапированию осужденных с использованием специальных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Сегодня, 3 февраля, участники комплексных учений «Итог-2021» отработали действия при выполнении задач по охране подозреваемых, обвиняемых и осужденных. По легенде учений, из учреждения УФСИН России по Рязанской области этапировали осужденного, которого перевели для дальнейшего отбывания наказания в исправительное учреждение в Псковской области.

Для конвоирования осужденного использовался специальный автомобиль «АЗ», оснащенный инженерно-техническим оборудованием: системами видеонаблюдения и связи, сигнализацией и переговорным устройством.

Курсанты выпускного курса на практике продемонстрировали освоение таких дисциплин как «Правовое регулирование и организация надзора», «Правовое регулирование и организация режима», «Инженерно-технические средства охраны и надзора», «Специальная техника», «Организация охраны», «Организация конвоирования». «Кроме того, обучающиеся доказали, что не только знают обо всех возможностях спецавтомобиля "АЗ", но могут умело использовать их на практике», - отметили в вузе.

Учения проходили с участием сотрудников отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области, включая кинолога с собакой.