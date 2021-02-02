Общество

Пандусы установят на вантовом мосту в Великих Луках

Пандусы установят на вантовом мосту через реку Ловать в городе Великие Луки. Работы будут проведены в этом году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе личного приема граждан 3 февраля.

С такой просьбой к главе региона обратилась великолучанка Наталья Веселова, мать инвалида-колясочника. По ее словам, на территории города есть два пешеходных моста через Ловать — вантовый и мост через плотину, и ни на одном нет пандуса, чтобы можно было беспрепятственно передвигаться людям на инвалидной коляске.

Как пояснила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева, в этом году планируется оборудовать сходы с вантового моста со стороны крепостного вала. На эти цели из областного бюджета выделено 662 тысячи рублей. Оборудование пандусов на мосту у плотины планируется в 2022 году.

Заявительница отметила, что ее устраивает такое решение.