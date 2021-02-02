Общество

Пациенты с COVID-19 смогут проходить процедуру гемодиализа в псковской инфекционке

С начала апреля гемодиализные пациенты с коронавирусом смогут проходить процедуру гемодиализа в филиалах областной инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе личного приема граждан 3 февраля.

С просьбой о содействии в решении вопроса к нему обратилась псковичка Елена Пшеничная. Отмечалось, что в филиалы закупили оборудование для гемодиализа, но специалистов, которые могут его проводить, нет.

Исполняющая обязанности председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина сообщила, что обучение специалистов возможно только в очном режиме, но оно открыто в федеральных клиниках лишь с февраля. В следующий понедельник два специалиста (1 из Пскова и 1 — из Великих Лук) направляются в медицинский центр «Склиф» на обучение гемодиализу.

Вопрос начнет решаться с начала второго квартала, поскольку обучение продлится до начала апреля, при этом стоит учитывать старт работы на новом оборудовании в тестовом режиме. Курс обучения составит 500 часов, но его можно пройти в ускоренном режиме. Договоренность с клиникой есть, добавила Надежда Рагозина.

Губернатор поручил, чтобы с 1 апреля эта услуга была доступна в инфекционных отделениях для пациентов указанной категории и поручил рассмотреть варианты решения проблемы до того, как оборудование для гемодиализа будет использоваться в филиалах инфекционной больницы

Всего в регионе на гемодиализе находятся 140 пациентов.