Общество

Новое ограждение установят вокруг социально-экономического лицея в Пскове

Новое ограждение установят в Пскове вокруг социально-экономического лицея №21 имени Героя России С. Самойлова к новому учебному году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время личного приема граждан 3 февраля. С просьбой обновить ограждение вокруг территории образовательного учреждения обратилась псковичка Ольга Кудравец.

Ситуацию пояснил глава администрации Пскова Александр Братчиков. По его словам, в этом году в городском бюджете предусмотрены средства на устройство ограждения в объеме 2 млн рублей. Кроме того, 140 тыс. рублей выделят на частичное благоустройство территории и 400 тысяч — на внедрение цифровой образовательной среды.

«Работы по устройству ограждения будут выполнены в этом году», - пообещал он. Михаил Ведерников подчеркнул, что школа №21 носит имя героя, а значит, заслуживает особого внимания.