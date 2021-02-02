Общество

Стенды с газетами коммунистов демонтируют в Ботаническом саду Пскова

Два самовольно установленных информационных стенда в Ботаническом саду Пскова с размещенными на них газетными материалами «Правда» и «Псковский рубеж» демонтируют. Соответствующее постановление, размещенное на сайте администрации города, подписал глава администрации областного центра Александр Братчиков.

Фото: Вадим Боченков

Собственнику этих конструкций поручили их демонтировать в течение 15 дней. В противном случае демонтажем займется управление городского хозяйства с привлечением специализированной организации, обеспечив хранение движимых вещей в течение 12 месяцев.

Контроль за исполнением возложили на заместителя главы администрации Пскова Елену Жгут.