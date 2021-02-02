Общество

Дополнительная остановка появится у пригородного поезда «Великие Луки - Осташков»

Дополнительная остановка «Локомотивное депо» пригородных поездов № 6693/6671 по маршруту «Осташков - Великие Луки» и № 6694/6672 по маршруту «Великие Луки - Осташков» вводится с 5 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Согласно действующему расписанию пригородных поездов № 6694/6672 по маршруту «Великие Луки - Осташков», перевозка пассажиров осуществляется по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям (отправление со станции «Локомотивное депо» в 8.13, прибытие на станцию «Осташков» в 13.40).

В обратном направлении по маршруту «Осташков - Великие Луки» перевозка пассажиров осуществляется по следующему расписанию:

- отправление пригородного поезда № 6693 со станции «Осташков» в 13.48 и прибытие на станцию «Локомотивное депо» в 19.13 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям;

- отправление пригородного поезда № 6671 со станции «Осташков» в 14.20 и прибытие на станцию «Локомотивное депо» в 19.41 по субботам.

Подробнее с изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на официальном сайте и на информационных стендах АО «МТ ППК».