Общество

Динамика распространения коронавируса замедлилась в Псковской области - губернатор

Динамика распространения коронавируса замедлилась в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 3 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Только на последней неделе снижение числа заболевших составило почти 20%, - сказал он. - Если же сравнивать с концом прошлого года, динамика распространения коронавируса замедлилась более чем в три раза. Что особенно важно, быстро увеличивается количество выздоровевших – за редким исключением этот показатель держится выше числа новых случаев»,

Коечный фонд, продолжил глава региона, освободился почти на 40%. По его словам, это позволяет выводить часть персонала из борьбы с коронавирусом.

Также глава региона поручил проанализировать статистику смертности от коронавируса.