Общество

Более 100 обращений поступило в Псковское УФАС за год

118 обращений по компетенции ведомства поступило в Псковское УФАС в 2020 году. Об этом рассказала руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец 3 февраля на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

По словам руководителя УФАС, это стабильное количество обращений из года в год. Также поступают заявления по тематике, выходящей за пределы полномочий федеральной службы. Такие обращения «пересылаются по подведомственности», ни одно из них не теряется.

Ольга Милонаец отметила, что сейчас значительная часть работы связана с рассмотрением дел в судах - в инстанциях первого, второго, третьего уровня. «Продолжаем заниматься прошлогодними случаями в некоторых и позапрошлогодними делами», - сказала она.