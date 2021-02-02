Общество

Псковичей просят поддержать «Российское дерево года» на международном конкурсе

Россия участвует в престижном международном конкурсе «Европейское дерево года – 2021». Страну представляет победитель национального отборочного этапа - конкурса «Российское дерево года» - древний платан, произрастающий в Дербенте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе администрации Псковской области.

Конкурс «Европейское дерево года» проходит с 2011 года во всех европейских странах и с каждым годом становится все популярнее. В 2020 году в нем приняли участие около 350 000 человек. Важно отметить, что данный конкурс фокусируется не на красоте, размере или возрасте дерева, а прежде всего на его истории и связи с людьми. Главная цель - подчеркнуть значение старовозрастных деревьев в природном и культурном наследии.

Отдать свой голос за Древний платан можно до 28 февраля на сайте Всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы» www.rosdrevo.ru или на сайте организаторов конкурса www.treeoftheyear.org

Отметим, организатором ежегодного конкурса «Российское дерево года» является НПСА «Здоровый лес».

В 2020 году из 12 претендентов, среди которых было и дерево из Псковской области, путем голосования жители страны выбрали Древний платан, произрастающий в Дербенте, на территории Джума - мечети. По преданию, за ростками платана ухаживал великий полководец востока Надир-шах. Любуясь могучим исполином, сочинял свои произведения писатель Александр Бестужев-Марлинский. Сегодня величественный патриарх украшает центральную часть культового сооружения, являясь символом силы, одним из мест притяжения народа Дагестана и гостей республики.

Платан внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под номером 17. Специалисты Центра древесных экспертиз установили его точный возраст на 2021 год - 284 года.